«Нечего завидовать»: Юлий Гусман о КВН, «дворцах» Маслякова и Михалкове NEWS.ru собрал самые яркие цитаты режиссера в день его 80-летия

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Основатель и художественный руководитель премии «Ника», режиссер Юлий Гусман

Сегодня, 8 августа, исполняется 80 лет Юлию Гусману — режиссеру театра и кино, основателю и художественному руководителю первой Национальной кинопремии «Ника», заслуженному деятелю искусств, постоянному члену жюри КВН. NEWS.ru вспоминает самые яркие цитаты из его интервью разных лет.

О цензуре советского КВН

Гусман играл в 60-е и начале 70-х в качестве капитана команды КВН Баку, а с 80-х является бессменным членом жюри.

«Я должен был служить в танковом полку, но не пролез в люк! Я очень хотел, но не пролезал! В КВН двери, очевидно, были гораздо большего размера...

Играли все — институты научно-исследовательские, ГПТУ, школы, воинские части... Мы с 1967 года играли до 1972 года. И никому не проиграли. В 1970-м году выиграли Кубок чемпионов. И дежурная по этажу в гостинице „Спутник“, где жила команда, которая все время на нас ворчала, увидев меня, сказала: „Ой, Гусман живой. Можно автограф?“

... Я однажды покритиковал Лапина — тогда министра. Который кричал на летучке: „Надо закрыть КВН, там этот с усами что-то говорит, мы должны ревизировать самые основы КВН“. И я на одном КВН подарил, причем на КВН, который я даже не играл, просто приветствовал, подарил Гоголя однотомник. И сказал:

„Я подарок вам свой преподнес от души.

В этом томике Гоголя есть свой резон.

Чтобы наш КВН не сумел задушить

Своей мертвой душой никакой ревизор“.

Эту анонимную эпиграмму он принял на свой счет. И меня стали вырезать даже из „Кинопанорам“.

...КВН тем и прекрасен, что это не просто русское ноу-хау, не просто наше какое-то открытие. Но это то, что еще, извините, человека делает человеком. Он начинает читать, он начинает думать. И он начинает ощущать себя гражданином сначала маленькой страны Кавээнии, но потом начинает понимать, что он и гражданин страны и мира».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Художественный руководитель премии «Ника», режиссер Юлий Гусман на 32-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии «Ника» в театре «Русская песня» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Художественный руководитель премии «Ника», режиссер Юлий Гусман на 32-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии «Ника» в театре «Русская песня» Фото: Владимир Гердо/ТАСС Продюсер Юлий Гусман во время юбилейного концерта «День рождения КВН», посвященного 60-летию клуба Фото: Владимир Гердо/ТАСС Продюсер Юлий Гусман во время юбилейного концерта «День рождения КВН», посвященного 60-летию клуба Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Народный артист СССР Владимир Зельдин и режиссёр Юлий Гусман на 29-й церемонии вручения национальной кинематографической премии «Ника» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Народный артист СССР Владимир Зельдин и режиссёр Юлий Гусман на 29-й церемонии вручения национальной кинематографической премии «Ника» Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Режиссер Юлий Гусман (в центре) и телеведущий Александр Масляков с супругой Светланой на вечере народного артиста СССР Владимира Зельдина «100, или Танцы со временем», посвященном его 100-летнему юбилею Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Режиссер Юлий Гусман (в центре) и телеведущий Александр Масляков с супругой Светланой на вечере народного артиста СССР Владимира Зельдина «100, или Танцы со временем», посвященном его 100-летнему юбилею Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Юлий Гусман на 33-й церемонии вручения национальной кинематографической премии «НИКА» за 2019 и 2020 годы Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Юлий Гусман на 33-й церемонии вручения национальной кинематографической премии «НИКА» за 2019 и 2020 годы Фото: АГН «Москва» Основатель национальной кинематографической премии «Ника», ведущий церемонии Юлий Гусман, 2015 год Фото: АГН «Москва» Основатель национальной кинематографической премии «Ника», ведущий церемонии Юлий Гусман, 2015 год Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости Художественный руководитель Российской академии кинематографических искусств «Ника» Юлий Гусман (слева) на открытии 20-го российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости Художественный руководитель Российской академии кинематографических искусств «Ника» Юлий Гусман (слева) на открытии 20-го российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи Фото: Александр Щербак/ТАСС Режиссер Юлий Гусман и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман (слева направо) Фото: Александр Щербак/ТАСС Режиссер Юлий Гусман и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман (слева направо) Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Алексей Кудрин и Юлий Гусман перед церемонией вручения премии «Гражданская инициатива» Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Алексей Кудрин и Юлий Гусман перед церемонией вручения премии «Гражданская инициатива» Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Артист Владимир Винокур и режиссер Юлий Гусман на церемонии открытия 23-го кинофестиваля «Кинотавр» Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Артист Владимир Винокур и режиссер Юлий Гусман на церемонии открытия 23-го кинофестиваля «Кинотавр» Фото: Александр Куров/ИТАР-ТАСС Актеры Сергей Никоненко, Александр Абдулов и кинорежиссер Юлий Гусман перед премьерой фильма «Парк советского периода» Фото: Александр Куров/ИТАР-ТАСС Актеры Сергей Никоненко, Александр Абдулов и кинорежиссер Юлий Гусман перед премьерой фильма «Парк советского периода» Фото: Алексей Панов/Фотохроника ТАСС 30 апреля 1999 г. Ведущие церемонии Юлий Гусман и Любовь Полищук в Центральном доме кинематографистов во время вручения наград Фото: Алексей Панов/Фотохроника ТАСС 30 апреля 1999 г. Ведущие церемонии Юлий Гусман и Любовь Полищук в Центральном доме кинематографистов во время вручения наград

«Нечего завидовать, что у Маслякова дом-дворец»

«Саша — потрясающий ведущий и организатор. Понятно, что он небедный человек, его программа стабильно бьет все рейтинги. Но Масляков заслужил финансовый успех.

И нечего завидовать, что у него дом-дворец, иномарки, квартиры... 32 года назад он построил эту империю под названием КВН и отлично с ней справляется. Я со многими олигархами знаком. Они по 24 часа в сутки работают. Большой бизнес — это собачья вещь».

«Месяц назад я был гений, сегодня — дегенерат»

«Почти впервые (в советском кино) было много сцен с карате, которое я обожал и которым занимался. Картину надо было сдавать в главную редакцию телевизионного объединения „Экран“. Я сдал на ура, боссы только стоя не аплодировали, только что не кричали: „Феллини! Гений!“ Ни одного замечания, аплодисменты.

Я уезжаю в Баку сытый, довольный и счастливый, чтобы сделать одну пленку, с которой печатаются копии, привожу снова в Москву для формального технического показа. А там сидит полный зал — снова те же люди, даже больше, хотя, как правило, во второй раз картину принимают один-два человека для галочки. И я ничтоже сумняшеся как полный дурак думаю, что им так понравилось, что они решили второй раз насладиться этим фильмом. И сижу, зная, что я снял гениальный фильм.

А там те же люди, которые говорили мне, что я гений, Феллини, говорят: „Сжечь вместе с фильмом автора, распять, уничтожить пленку, жуткое кино“. Я выскочил как ошпаренный: месяц назад я был гений, сегодня я дегенерат! Тут выбегает мой куратор и говорит, что появилось закрытое постановление ЦК КПСС и КГБ СССР о запрете карате. И фильм под него подпал...

Ну, думаю, надо понять, что будет дальше с фильмом. Захожу в кабинет, как Конек-горбунок — из ноздрей пар, уши торчком. А в кабинете сидит прелестная женщина лет пятидесяти, улыбается и говорит, что ей нравится моя картина. Я спрашиваю: „Как же карате?“ Она: „Какое карате? Вы же сами в интервью „Советскому экрану“ сказали, что это традиционная азербайджанская борьба гюлеш, а никакое не карате“. Она просто была нормальный умный человек.

В итоге переозвучили одну фразу „Я тебя убью“ на „Я тебя не люблю“ — и выпустили фильм».

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press Российский актер и режиссер Юлий Гусман на пленуме кинематографистов в Доме кино. Москва, апрель 2000 года

О многолетней дружбе со Львом Дуровым

«Лев Дуров был героем, тружеником, человеком, другом и высоким профессионалом. Это русский актер в высшем понимании этого слова, великий мастер театра и кино. Левушка мог казаться строгим, сильным и серьезным. Но все равно оставался в душе молодым проказником.

Можно вспомнить многое из наших замечательных сорока лет дружбы и совместный работы. Например, когда мы с ним работали над картиной „Не бойся, я с тобой“, где все сложнейшие трюки, все невероятные погони на лошадях Дуров делал сам, без дублеров и каскадеров.

Его тренированное тело и высокое профессиональное мастерство составляли уникальное сочетание. Дуров получил эту подготовку в процессе многолетней работы в театре Анатолия Эфроса. На съемках его все звали Левушкой».

О знакомстве с женой и почти полувековом браке

«Мама и папа мне все время говорили: женись, тебе уже 30 лет, 31, 32... А я не мог влюбиться. И как-то отдыхал летом в Загульбе (азербайджанский курорт. — NEWS.ru). И вдруг увидел, как из воды выходит потрясающей красоты девочка. Вот с такими волосами мокрыми. И улыбается как заяц. Я все силы потратил, я все-таки старше ее. Ничего не удалось — как ее ни обхаживал, она все время исчезала вдали».

Сама жена Юлия Гусмана рассказала, что помнит другую историю знакомства: «В той же Загульбе мы сидели в кинотеатре с подружкой. Подошла наша общая знакомая, говорит, Валя, тут Юлик Гусман спрашивал, кто ты, и сказал, что „я на этой девочке мог бы жениться“. Мы с подружкой похихикали. Как выяснилось, зря. Потому что оказалось, что он не шутил...

Мне знакомые часто говорят: „Валя, какая ты счастливая, ты хохочешь с утра до вечера“. Я, конечно, хохочу. Но не с утра до вечера, потому что дома Юлик все-таки расслабляется, отдыхает, выпускает пар...

Если, например, Юлик пришел с работы и сидит на диване и пьет чай, а я в это время занимаюсь стиркой-уборкой, он мне кричит: „Валя, чаю налей“. А чай от него на расстоянии вытянутой руки. Но, надо сказать, я делаю это с удовольствием. Потому что он заслужил маленькие знаки внимания».

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Режиссер Юлий Гусман и его супруга Валида на премьере фильма режиссера А. Учителя «Матильда»

«Развал СССР я считаю жуткой, глупейшей, обидной историей»

«Развал СССР я считаю жуткой, глупейшей, обидной историей. Не то чтобы независимых стран не может быть... Была страна, жившая идеологией и пропагандой. Но вектор этой пропаганды был очень правильным. Человек человеку был друг, товарищ и брат. Мы знали о том, что экономика должна быть экономной, медицина бесплатной, здравоохранение общим, а образование замечательным. Каждому пенсионеру — по путевке, каждому милиционеру — по свистку.

И у нас реально была дружба народов. Например, в Баку, где я родился, жили азербайджанцы, лезгины, евреи, русские, украинцы... Я учился в классе из 36 человек, в одной из лучших школ города № 160. Я понимал, что Мамедов и Гасанов — азербайджанцы, что Саакян и Саркисов — армяне, что Васильев и Васин — русские. Но я никогда не слышал, чтобы в школе или дома кто-то посмел сказать, что кто-то лучше кого-то.

Для нас не было разницы, кто наши родители, какой они национальности и кем работают, они были для нас просто старшими, которых мы уважали. И я считаю это хорошей традицией. Сегодня, разрушая старые традиции, мы не заводим новых».

О кинопремии «Ника», учрежденной в 1988-м году

«В первый раз в Доме кино в 1988 году прошла первая „Ника“. И чтобы повесить какую-то световую аппаратуру, которой не было на телевидении, мы сделали в потолке дырки. О чем я думал, стоя на сцене Дома кино? Я думал все время только об одном: „Господи, только бы вся эта штука не свалилась на голову цвету отечественного кино...“

„Золотой Орел“ михалковский (кинопремия Никиты Михалкова. — NEWS.ru) был придуман в пику, назло, чтобы это была его собственная история. Но я скажу, что много подарков и много радости не бывает. И если так уж сложилось исторически, то, чем грызться, воевать, закрывать и закрываться, лучше думать о том, как поощрять и радоваться».

Фото: Андрей Гореловский/ИТАР-ТАСС Директор ЦДК Юлий Гусман на премии «Ника», 2001 год

О 90-х и участии в политике

«В 1985 году, когда началась перестройка, повеяло свежим воздухом. И когда в 1997-м меня выбрали директором Дома кино, мы развернули дикую работу в этой плоскости. Стали у нас проводить встречи политиков. Однажды мне позвонил Ельцин и сказал, что им негде собраться, отовсюду выгнали, и поинтересовался, можно ли собраться у нас.

На дворе было лето, мы были закрыты, все в отпусках, даже стульев не было. И вот за несколько дней я собрал всех работников, кто оставался в Москве, и спросил, кто хочет бесплатно на благо демократии поработать? Мы нашли стулья, все убрали, и Ельцин с коллегами там собрались. На память о том событии в моем кабинете висит письмо Бориса Николаевича с благодарностью...

...Тогда казалось, что главное пройдено, что все решено и буквально остались считанные шаги для превращения нашей страны в демократическое государство. Но, как показало время, это оказалось, мягко говоря, не так. Кстати, сами демократы сделали множество ошибок. Главное, что не сработало в реформах, это убежденность, что рынок сам решит все проблемы и расставит все точки.

К переменам оказалась не приспособлена большая часть населения. Этот прыжок был для многих таким же резким, как с верхней полки Сандуновских бань в холодную прорубь. Это, конечно, полезная вещь, но для здоровых людей. А для пожилых, для слабых людей, для беременных женщин такой прыжок может оказаться смертельным. Так и получилось для многих наших сограждан».

«„Битва экстрасенсов“ — это же чистое жульничество»

«Слежу, конечно, за происходящим. Я врач-психиатр по первому образованию, поэтому многое подмечаю. Вот, например, „Битва экстрасенсов“. Это же чистое жульничество!

Ее смотрят только наивные дураки, которые потом приходят к этим „экстрасенсам“ на приемы, принося последние деньги. Давно доказано, что ни у кого дара предвидения нет. Я же гипнозом занимался и не видел в своей жизни ни одного ясновидящего».

В материале использованы источники: «93.ru Краснодар онлайн», Первый канал, ТАСС, «Вечерняя Москва», «Новые Известия»

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