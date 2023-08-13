«Небольшой бзик»: Агутин заявил о желании стать народным артистом России Агутин признался, что хотел стать народным артистом России в 50 лет

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Леонид Агутин

Леонид Агутин признался, что мечтал, чтобы ему присвоили звание народного артиста России в 50 лет. В интервью с журналисткой Натальей Стрелец, которое было опубликовано на ее YouTube-канале, певец заявил, что для него было важно получить признание от государства в свой большой юбилей и он пытался намекнуть об этом тогдашнему министру культуры Владимиру Мединскому.

Кем надо быть, чтобы об этом серьезно думать и переживать? У меня в 50 лет был небольшой бзик на эту тему. Для меня этот рубеж был важным. Мне казалось, что я заслужил за 30 лет деятельности и это хорошо украсит мой юбилей. А главное, что моя мамочка будет счастлива, — рассказал Агутин.

По его словам, он все равно ощущает себя народным музыкальным исполнителем. При этом певец подчеркнул, что ему комфортно находиться и в звании заслуженного артиста страны, которое он получил в 2008 году.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное звание народного артиста России актеру, режиссеру, генеральному директору киностудии «Военфильм» Игорю Угольникову. Кроме того, звания заслуженного артиста РФ удостоились артист Государственного академического Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Агафонов, артист Костромского драматического театра имени Островского Алексей Галушко, артистка астраханского Театра юного зрителя Марина Захарова и другие деятели культуры.