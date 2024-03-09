«Не за горами уход в мир иной»: куда пропала Светлана Немоляева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Светлана Немоляева

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева обрадовала своим появлением зрителей фильма «Онегин», премьера которого состоялась 8 марта. Кого она сыграла, где сейчас актриса, что известно о ее здоровье и семье?

Кого Немоляева сыграла в «Онегине» Андреасяна

В картине Сарика Андреасяна 86-летняя артистка предстала в образе няни Татьяны Лариной. Роль Немоляевой была небольшой, она появилась в кадре только на несколько мгновений. Актриса отметила, что ее партнерша по одной из сцен Елизавета Моряк сыграла в совместном эпизоде «очень проникновенно».

«У меня было всего два съемочных дня, так что я не могу дать какую-то профессиональную оценку режиссеру. Мы говорили с ним исключительно о моей роли, о том, что няня любит Татьяну. Я не знаю, доволен ли он моей работой, но он ее точно принял», — поделилась Немоляева в беседе с «Петербургским дневником».

Что известно о здоровье Светланы Немоляевой

В 2022 году актриса призналась, что почти лишилась зрения. Причиной недуга стал стресс из-за скоропостижной кончины ее супруга актера Александра Лазарева. Чтобы вернуть зрение, Немоляевой пришлось сделать операцию.

«Когда Саша ушел из жизни, я практически перестала видеть. Такая была травма. Меня сын заставил сделать операцию. Всю жизнь я не видела, поэтому и не снималась много лет. Пока не появились линзы в стране», — делилась артистка в программе «Малахов».

В октябре 2023 года актриса рассказала, что простудилась во время гастролей. Немоляева считала, что причиной болезни стали кондиционеры в поездах, на которых она часто ездит.

«У меня насморк, я беру морскую воду и пользуюсь утром и вечером и какие-то капли применяю. Ну извините, дорогие зрители», — заявила артистка в беседе с MK.RU.

Несмотря на периодически возникающие проблемы со здоровьем, Немоляева продолжает участвовать в патриотических акциях и фестивалях, выходить на сцену и играть в кино. Например, в 2023 году с участием артистки состоялись премьеры картин «Чижик-Пыжик возвращается», «Чайка» и «Не дождетесь». В этом году публике представят еще несколько работ с Немоляевой: «12 стульев», «Гид и большие соблазны» и «Дипломат-2».

«Когда подумаешь, что не за горами уход в мир иной, удивляешься: „Боже мой! Как все промелькнуло“. С одной стороны, человек в физиологическом смысле ощущает, что жизнь очень быстро проходит. С другой — она очень длинная, потому что каждый наполняет ее тем, чем хочет и как хочет», — рассуждала актриса в интервью «Собеседнику».

Как Немоляева пережила смерть мужа

В 2011 году не стало супруга актрисы Александра Лазарева, в браке с которым артистка прожила более полувека. Легенда кино ушел из жизни из-за тромбоэмболии.

С утратой Немоляева до сих пор не смирилась. Недавно она признавалась, что носит кольца своего покойного мужа, ведь без них актриса чувствует себя обнаженной.

«Я ношу Сашины кольца... наши. Серебряная свадьба, золотая... Его кольца ношу всегда практически. Если я их не надену, я как голая!» — говорила Немоляева в программе «Однажды...» на НТВ.

StarHit отмечал, что сын актеров Александр Лазарев — младший пошел по стопам родителей, а его дочь Полина уже играет с именитой бабушкой в одних спектаклях. Внук Немоляевой Сергей также выбрал творческую профессию.

Что Немоляева говорила об уехавших звездах

Актриса активно критикует знаменитостей, которые уехали из России после начала СВО. Немоляева неоднократно подчеркивала, что такие звезды «лишили сами себя в жизни самого главного — своей земли».

Юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) актриса жалела и называла запутавшимся человеком. По ее мнению, комик оскорбляет Россию «от беспомощности, от безысходности».

Артистка посмеялась над словами певицы Лаймы Вайкуле, заявившей, что та «кормила весь СССР». Немоляева напомнила, что «страна кормит актеров, а актеров любят зрители, обожают».

Актрису Чулпан Хаматову, переехавшую в Латвию, артистка уличила в попытке выслужиться за рубежом. Поведение коллеги Немоляева охарактеризовала как ужасное.

Телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) легенда советского кино и вовсе сравнила с мелкой собачонкой, которая огрызается. Немоляева заявила, что экс-супруга Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «никто и ничто, вообще непонятная личность».

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