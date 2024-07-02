«Не врубаюсь в наше время, у него другие герои»: как живет Александр Яценко

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Яценко

Александр Яценко получил кинематографическую премию «Ника» за лучшую мужскую роль. Что известно о творческих планах актера и его личной жизни?

За что Александр Яценко получил «Нику»

Статуэтка досталась Яценко за исполнение главной роли в фильме «Праведник» Сергея Урсуляка. В ленте он сыграл офицера Красной армии Николая Киселева, который выводил из оккупированного фашистами белорусского села Долгиново за линию фронта более 200 человек.

«Спасибо большое всем, всем-всем-всем. Очень долго перечислять. Сергей Владимирович [Урсуляк], [Антон] Златопольский (продюсер фильма „Праведник“. — NEWS.ru). Всем спасибо», — сказал актер, получая награду.

В беседе с NEWS.ru Яценко рассказал, что, когда прочитал сценарий, у него было сильное эмоциональное потрясение. Артист признался, что его буквально раздавило.

«Я подумал, как же это сделать? Еще название такое — „Праведник“. Но, слава богу, играть его не пришлось, а сыграл я красноармейца Сухова. Только выводил не чужих жен, а евреев», — подчеркнул актер.

По словам Яценко, он играл не праведника, а человека, выполняющего свои задачи. При этом артист признал, что злодеев играть интереснее, поскольку они более сложные личности.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Александр Яценко

Где сейчас Александр Яценко

В 2024 году состоялась премьера драмы «Ненормальный». В ней актер воплотил образ мужчины по имени Юрий. Герой Яценко хочет помочь знакомой, которая воспитывает восьмилетнего сына Колю, страдающего из-за врожденного недуга. Мать мальчика теряет веру, что болезнь отступит, однако Юрий твердо намерен поставить школьника на ноги с помощью уникальной системы гимнастики.

Во время занятий выясняется, что у Коли есть талант к музыке. Вскоре обучение игре на фортепиано становится одним из этапов на пути к выздоровлению. Впереди у мальчика множество испытаний, которые он преодолевает благодаря любви и поддержке.

Также весной вышел сериал «Я знаю, кто тебя убил». В нем Яценко предстал в образе системного администратора Германа, очень замкнутого мужчины. Центром мира молодого человека была яркая и предприимчивая сестра Ева. Девушка заменила ему семью после того, как в детстве их оставила мать. Трагическая гибель сестры толкает Германа на хладнокровную месть.

Яценко — востребованный актер кино. Сейчас на стадии производства находятся картины «Дети перемен», «Рождение империи», «Столыпин», «Юг», «Буратино» и «Буровая». В последних двух актер сыграет главные роли.

Журналисты портала «Кино-Театр.Ру» спросили Яценко, выражают ли его герои время. Актер ответил отрицательно.

«Вряд ли. Я вообще не врубаюсь в наше время. У него, наверное, другие герои», — сказал артист.

Фото: Сергей Булкин/News.ru Александр Яценко

Что известно о личной жизни Александра Яценко

За плечами артиста остался роман с актрисой Еленой Лядовой. Пара познакомилась на съемках «Солдатского декамерона» в 2005 году. Отношения продлились семь лет, однако пара распалась.

Работавшая с актерами Полина Болтнева рассказывала, что проблемы в отношениях между Яценко и Лядовой начались из-за разных взглядов на будущее. Актер хотел, чтобы его возлюбленная занималась семейным бытом.

«У Саши в голове есть определенная модель семьи: папа зарабатывает деньги, мама занимается бытом и детьми. Лена категорически не хотела вставать к плите. Да и с детьми не получалось. Если мне не врали, то дважды она была беременна, но увы... А ведь она замечательная! И мамой была бы очень хорошей», — рассказала она «Экспресс-газете».

После расставания с Лядовой актер женился на гримере Марине Рожковой. В 2015 году у них родился сын Мирослав. Роды у супруги Яценко принимал сам.

«Принимал роды у жены прямо дома, получая от акушерок инструкции по громкой связи. Они в пробке застряли. <...> Мне предстояло делать все: и бегать, и воду выливать, и показывать Марусе, как дышат собачки. <...> Мирослав родился чуть раньше срока, когда дома были только я, жена и кошка. Акушерки приехали через полчаса и стали нас успокаивать: „Что же вы переживаете, у вас были сольные роды, это такой подарок!“» — рассказывал в беседе с HELLO актер.

Этот брак продлился около восьми лет, после чего Яценко женился на Ксении Ивановой. Избранница младше артиста на девять лет. Вскоре после свадьбы в 2018 году у супругов родился сын Арсений, а еще спустя год — сын Александр.

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