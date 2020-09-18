Не Тунберг: кем была для мира Грета Гарбо

Почему жизнь этой женщины может быть интересна публике, несмотря на то что её слава уже давно растворилась в миллионах других историй из мира кино и светских происшествий? Будучи девочкой из бедной семьи, Грета Гарбо стала мегазвездой ещё немого кинематографа и покинула кино на пике карьеры. Она стала символом красивой жизни, но на самом деле ушла в тень (приобретя связи с нужными людьми), как осьминог, выпустив «чернильное пятно» своей голливудской популярности.

Грета родилась 18 сентября 1905 года в Стокгольме (Швеция). В возрасте 15 лет была вынуждена бросить школу из-за смерти отца и пойти работать. Первые деньги она заработала, помогая в парикмахерской, затем работала в стокгольмском универмаге, параллельно позируя для рекламы в газетах. Первый раз она появилась перед камерой, снимаясь для рекламных роликов универмага. Наиболее известными немыми картинами Гарбо были «Поток» (1926), «Плоть и дьявол» (1927) и «Любовь» (1927). Сыграв в фильмах «Мата Хари» (где актриса исполнила роль легендарной шпионки времён Первой мировой войны) и «Гранд-отель» (был удостоен премии «Оскар»), Гарбо выходит на вершину популярности и в звуковых фильмах. Потом какое-то время не снимается из-за конфликта относительно условий её контракта. В конце концов руководство MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) уступило и составило новый контракт, который предоставлял Гарбо исключительные права.

В возрасте 36 лет Гарбо уходит из кино и ведёт светскую жизнь миллионерши. Путешествует на яхтах семейства Ротшильдов и Аристотеля Онассиса со своими друзьями из высшего круга. Она часто ездила в Западную Европу, летнее время проводила на швейцарском горном курорте Клостерсе. За исключением самых ранних лет своей кинокарьеры, Грета Гарбо редко давала автографы, избегала публичных мероприятий, не присутствовала на премьерах своих фильмов, не отвечала на письма фанатов и не давала интервью. Актриса никогда не была замужем и не имела детей. Ходили слухи о её романтических связях с женщинами — в списке предполагаемых любовниц числились актриса Луиза Брукс и писательница Мерседес де Акоста. Также у неё были периодические отношения с британским фотографом-бисексуалом Сесилом Битоном, о чём рассказали его опубликованные дневники. В нью-йоркском обществе она была известна своими длительными пешими прогулками по городу в больших солнцезащитных очках. Всю Жизнь Гарбо преследовали папарацци, которые её выслеживали, желая запечатлеть на плёнку постаревшую королеву золотой эры Голливуда. Сенсацией стала и информация из рассекреченных архивов спецслужб США о том, что Гарбо была их тайным агентом, впрочем, мир кино был всегда наводнён подобными людьми. 15 апреля 1990 года Грета Гарбо скончалась от пневмонии и почечной недостаточности в одной из частных клиник Нью-Йорка в возрасте 84 лет.