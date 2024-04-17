«Не такая глупость»: кинокритик о фильме «Волшебник Изумрудного города» Кинокритик Шпагин выразил надежду на успех «Волшебника Изумрудного города»

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города»

«Волшебник Изумрудного города» является западной сказкой, из которой можно сделать любое фэнтези, даже перенести в русские реалии, рассказал NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. Он выразил надежду, что этот фильм будет «не такой глупостью» как как «По щучьему велению» и «Бременские музыканты». Шпагин отметил, что тренд на подобные фильмы появился после успеха «Чебурашки» и «Последнего богатыря».

Может быть и хорошо, что вышел «Волшебник изумрудного города». Это западная сказка, фэнтези. Из нее можно делать тоже любые фэнтези, даже перенести на русскую почву. Здесь абсолютно открыто пространство для фантазии. Я надеюсь, что это будет не такая глупость, как «По щучьему велению» и «Бременские музыканты», — сказал Шпагин.

Как подчеркнул кинокритик, судя по отзывам, «Бременские музыканты» никому особо не понравились. По мнению Шпагина, это «кошмарный ужас, дичь и отрыжка гламура 2010-х».

Ранее вышла премьера тизера «Волшебника Изумрудного города». Актриса Светлана Ходченкова в экранизации романа «Волшебник Изумрудного города» сыграет Бастинду, злую колдунью и правительницу Фиолетовой страны. В фэнтези-сказке также сыграет актер Юрий Колокольников. Ему досталась роль Железного Дровосека. Екатерина Червова предстанет в образе главной героини — Элли, которую ураган унес в волшебный мир. Также в картине снимутся Артур Ваха, Василина Маковцева, Дмитрий Чеботарев и другие.