«Не стал бы капризничать»: Велединский о Петрове, Хабенском и Кологривом

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Велединский

Режиссер популярных фильмов «Русское», «Живой», «Географ глобус пропил», «Ладога», «1993» Александр Велединский был председателем жюри Забайкальского международного кинофестиваля в 2024 году. В рамках мероприятия он дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором высказал мнение о сериале «Слово пацана» и других популярных проектах, а также назвал любимых артистов.

О «Чебурашке», сериалах «Слово пацана» и «Бригада»

— Что зритель ждет от современного кино, на ваш взгляд?

— Зритель — растяжимое понятие. Кто-то любит фильмы Тарковского. Вот я такой зритель. А кто-то — «Звездные войны» Лукаса. Пусть кино будет разным. У меня тоже вкусы, в общем, широкие: люблю и развлекательное, и серьезное. Не считаю, к примеру, что «Бриллиантовая рука» — развлекательный фильм. В нем столько смыслов заложено, даже непонятно, как его выпустили в советское время. Пересматриваю картину время от времени.

— Как оцениваете успех, например, «Чебурашки»?

— Моим младшим детям понравилось. Старшие-то уже взрослые, и это не совсем их жанр, а вот девчонки смотрели с удовольствием. Я тоже с ними сходил в кино.

— И какова оценка профессионала?

— Что я буду сейчас об этом рассуждать? Хорошо, что такой фильм есть. Детям нравится. Во время показа я не уснул, смотрел.

— Что скажете о картине «По щучьему велению»?

— Хожу с детьми на такие фильмы. На более взрослые ленты их еще рано водить. Но дома, к примеру, мы с младшей дочерью смотрели и обсуждали каждую серию «Слова пацана». Мне показалось, что ей уже надо знать и понимать.

— Сколько ей лет?

— 12.

— И как вам сериал?

— По-моему, достойная работа. Хотя «Бригаду» по понятным причинам люблю больше, она родная. (Велединский был одним из авторов сценария «Бригады». — NEWS.ru). Но и здесь достойная работа. И звучит замечательная музыка.

— Сразу после выхода сериал подвергся значительному количеству критики.

— «Бригаду» критикуют уже более 20 лет. По-моему, это неправильно. Давайте предположим, на каких лентах могли расти герои «Бригады» и «Слова пацана»? Вероятно, на хорошем советском кино. При этом кем они стали? Бандитами, хулиганами, убийцами.

Родители должны воспитывать, а не фильмы. Надо смотреть и разбирать [такого рода фильмы] вместе с детьми. Занимайтесь воспитанием. Читайте вместе книги, смотрите и обсуждайте фильмы. Надеюсь, моя дочь поняла правильно наш совместный просмотр.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александр Велединский

«Русское кино никогда не умрет»

— Есть мнение, что с уходом голливудских лент в России начало возрождаться собственное кинопроизводство. Согласны?

— Я поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров в 1993-м. Тогда все вокруг говорили, будто русское кино умерло. На одной из первых лекций перед нами выступил известный европейский режиссер Кшиштоф Занусси. Он начал со слов: «Никто из вас никогда не будет работать в кино». Это было 1 октября 1993-го, накануне известных событий. А мы сидели, будущие создатели «Бригады» — Леша Сидоров, Игорь Рублев, я и еще Андрей Прошкин. Шептали про себя нехорошие слова в адрес Занусси.

Когда мы встретились с ним спустя годы — у меня уже были за плечами несколько крупных работ, — я напомнил ему это историю. Он смеясь ответил, мол, таким образом нас мотивировал.

Разговоры о якобы смерти отечественного кино ведутся не первый год. Конечно, в 1990-х многие сферы пострадали. Не только кино. Но и оно тоже. И возрождаться будет не потому, что Голливуд ушел или пришел. А по естественным причинам. Примерно 100 миллионов русских людей живут на нашей планете, мы же должны про себя что-то смотреть.

Само по себе кино станет меняться. Возможно даже, зритель сможет непосредственно воздействовать на судьбы героев. Так или иначе, но наше кино в принципе не умрет.

— Показателем хорошего фильма являются кассовые сборы?

— Нет, конечно. Хорошо, если так получается. Но мы знаем некоторое количество фильмов, которые провалились в прокате, а через десятилетия стали культовыми. Также кассовые фильмы не всегда становятся искусством. Счастливые исключения — «Калина красная», «Любовь и голуби»…

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Александр Велединский

О Стеклове, Горбунове и иноагентах

— Многократно снимавшийся у вас народный артист России Владимир Стеклов поддерживает СВО, выезжает в Донбасс с концертами и гуманитарной помощью. Еще один ваш актер Алексей Горбунов, наоборот, выступил категорически против спецоперации.

— Они снимались в одном фильме. Стеклов у меня пять раз снимался, Горбунов — трижды. Обоих я как любил, так и люблю. Мы можем быть порою разных мнений о чем-то, но это жизнь.

В картине «1993» два человека стоят в титрах, признанные иноагентами: Борис Гребенщиков и Андрей Караулов (оба внесены Минюстом РФ в список иноагентов). По закону мы должны указывать в титрах их статус. Мы указали. Но для меня лично Гребенщиков, например, продолжает оставаться великим русским художником в широком смысле слова. Я как был фанатом искусства, так им и остаюсь.

— Стало сложнее снимать кино из-за раскола в культурном сообществе?

— Я считаю, ужасная ситуация. Артистов судят не по их таланту, а по высказываниям. На самом деле много произносится глупостей и с той, и с другой стороны. У меня друзья остались на обеих сторонах. Я ценю талант прежде всего. И доброту. А уже потом политические взгляды.

Мне не нравится, когда это смешивается. Мы живем в расколе не с 1917 или с 2022 года. А лет 300 или даже 500. Потому что так устроен человек: надеется не на себя. А на царя доброго. Я считаю, это плохо. Знаю людей, которые выстраивают себя сами. В 34 года я полностью поменял свою жизнь: из инженеров пришел в кино и чего-то добился. Пока мы будем вычислять, ты за красных или за белых, мы будем продолжать оставаться в расколе.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Композитор Алексей Зубарев (слева), получивший приз в номинации «Лучшая музыка к фильму», и режиссер Александр Велединский, получивший приз в номинации «Лучший игровой фильм» за фильм «Географ глобус пропил», на церемонии награждения

В чем сегодня состоит миссия культуры

— Миссия культуры поменялась с начала СВО?

— Миссия культуры вечна. Это власть меняется, приходят и уходят. А культура творится вдолгую. Но весь мировой опыт говорит о том, что, к сожалению, она не оказывает того влияния, которое должна бы оказывать на общество. Наличие Баха, Бетховена и еще многих композиторов и писателей в Германии не остановило приход к власти Гитлера, понимаете? Об этом есть великий фильм «Андрей Рублев».

— Должен ли художник быть патриотом своей страны? И в чем для вас заключается патриотизм?

— Знаете, я иногда читаю Библию. И ни разу не нашел там, что христианин должен быть патриотом чьим-либо, кроме Бога. Конечно, я люблю свою страну, считаю себя русским патриотом. Что для меня патриотизм?

Знаете, у моей старшей дочери ДЦП, родовая травма, по вине врачей. Ей 14 лет. Умненькая, но есть проблемы со здоровьем. Они летом с сестрой и мамой уезжают обычно на отдых в Турцию. Когда возвращаются, дочь подходит к своей кровати и ее гладит. Для меня это патриотизм: тоска по родному, любовь к родному дому, к стране. С другой стороны, я не забываю слова Льва Николаевича Толстого, который напоминал о последнем прибежище негодяев — прикрыться патриотизмом.

— Какие фильмы вы считаете патриотическими?

— «В бой идут одни старики» — великий, замечательный фильм. «Горячий снег», «Мимино» — патриотические картины. «Зеркало» — лента о любви к матери и родному дому. Я думаю, что и у Феллини патриотические фильмы были. «Восемь с половиной» разве не такой?

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актер Сергей Гармаш (справа) и режиссер Александр Велединский, получивший приз в номинации «Лучший игровой фильм» за фильм «Географ глобус пропил»

«Петров со мной не стал бы капризничать»

— У вас есть любимые артисты, которых стараетесь снимать в каждой своей новой картине?

— Я снимаю Александра Робака, Максима Лагашкина, Анну Уколову. Серебряков у меня снимался. Чадов два раза. Евгений Ткачук тоже — «В Кейптаунском порту» и «Обители». Много любимых артистов, которые никогда у меня не снимались. Я хотел бы их снимать, но нет подходящих ролей, артист ведь должен подходить. С Женей Цыгановым и с Костей Хабенским работали по одному разу. С Витей Раковым много, тоже любимый артист.

— С кем из молодых артистов, может быть, вы хотели бы поработать?

— А кто молодые? Назовите молодых.

— Актеры из того же «Слова пацана»...

— Кологривый «слишком серьезный». Но если бы подошел на роль, почему нет. Повторюсь: артист должен подходить. К примеру, я дружу с Сашей Петровым, хотя ни разу с ним не работал. Мы с ним в очень теплых отношениях. Он снимался у меня только в рекламе.

— Известный кинопродюсер в недавнем интервью намекнул, что Петров капризный.

— Со мной, думаю, не стал бы капризничать. Отличный парень, мы ладим. Но поработать вместе пока не сложилось. Сейчас будут появляться еще талантливые молодые ребята. Каждый год выпускается много артистов. Но от стольких случайностей зависит актерская судьба, не только от таланта. Мне их даже жалко.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александр Велединский (в центре), фильм которого «Географ глобус пропил» стал обладателем Гран-при XXIV Открытого российского фестиваля «Кинотавр», на церемонии закрытия в Сочи. Слева — актер Константин Хабенский. Справа — актриса Анфиса Черных

«Когда звонит Хабенский, еще не проплакавшись, я понимаю, что снял неплохое кино…»

— Что сейчас снимаете?

— Подписал контракт на сценарий, месяцев семь буду над ним работать. Даст Бог, через год запущусь уже со съемками. Раскрывать подробностей не имею права, поскольку подписал договор. По мотивам одного произведения, малоизвестного в нашей стране.

— А комедию могли бы снять?

— Смотреть — обожаю. Снять — не знаю. Я работаю в жанре трагикомедии. Рязанова, например, я не назвал бы комедиографом. Данелию — тоже. Из современных картин я большой фанат самого первого фильма «Горько».

Для комедии нужен особый дар. Я не могу снять чистую комедию. Хотя у меня во всех фильмах присутствует юмор, даже в самых трагических. В «Живом», например. Володя Епифанцев, сыгравший одного из привидений, на озвучивании посмотрел примерно две трети фильма. И говорит: «Чем больше они шутят, тем страшнее».

— По каким принципам вы решаете снимать то или иное кино?

— «Болеть» должно. Если не болит, то мне неинтересно. Или, к примеру, я участник событий у «Останкино» в 1993-м. Автор романа «1993» писатель Сергей Шаргунов давным-давно подарил мне книгу, к 20-летию этих событий. Я немного по-другому все это видел, иначе, чем в произведении.

Когда мне вдруг позвонили продюсеры в 2019-м и спросили: «Вас интересуют события 1993 года?», я ответил, что да, моя тема и у Шаргунова есть об этом книга. «Да, мы уже купили права», — ответили они и предложили мне поработать над картиной.

Я полтора года писал сценарий, в итоге от романа остались фамилии и ключевые точки. Остальное было сделано с нуля.

— Вы остались довольны результатом?

— Не могу судить о своих фильмах. Но вижу реакцию. Когда мне звонит Костя Хабенский, еще не проплакавшись, говорит: «Я только что смотрел твой фильм». Или зрители со слезами на глазах об этом говорят. Да, есть и хейтеры. Но это тоже нормально. В целом я доволен. Может быть, что-то по-другому бы сделал. Поэтому свое кино почти никогда не пересматриваю.

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