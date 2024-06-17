«Не справляюсь»: Лянка Грыу рассказала о трудностях эмиграции в США Лянка Грыу стала коучем после болезни сына и переезда в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лянка Грыу

Актриса Лянка Грыу в интервью изданию Ok-magazine рассказала, что увлеклась психотерапией и стала тренером личностного роста после переезда в США из-за болезни сына-аутиста. По ее словам, остаться за границей они с мужем решили спонтанно во время поездки в Мексику. Грыу подчеркнула, что в эмиграции ей пришлось начать жизнь заново и «отрезать прошлое». Теперь актриса ведет консультации для женщин с особенными детьми.

Я отрезала абсолютно свое прошлое на тот момент, никому не сказала, почему уехала. Я ведь тоже веду подобные классы для мам с особенными детьми: консультирую, помогаю, психологическую помощь оказываю. Даю огромное количество поддержки людям, у которых есть такой запрос. Я в терапии больше 10 лет, я сразу же поняла, что не справляюсь, в тот момент. Ты осознаешь же, что эмиграция — это рождение заново, это очень тяжелый процесс, — сообщила звезда в интервью.

Грыу призналась, что ей пришлось заниматься по пять дней в неделю, чтобы выучить английский язык. Она также отметила, что оказалась «полностью вброшена в новую реальность, полностью беспомощной». Актриса подчеркнула, что это состояние стало для нее шоком, ведь еще буквально вчера она была «на вершине».

Плюс к этому всему у тебя ребенок с диагнозом «аутизм», и никто не знает, что с ним будет. В общем, полностью разрушились все мои опоры, и мне понадобился психолог, — заявила Грыу.

Ранее сообщалось, что Грыу часто приезжает в Москву и активно ведет личный блог. Она также проводит тренинги как в России, так и в Белоруссии. При этом актриса посещает Нью-Йорк, где учится на педагога в институте кино и театра Ли Страсберга.

В прошлом году на НТВ вышел российский сериал «Феникс» с участием Лянки Грыу. Также с ней скоро выйдут фильмы Vanya и мини-сериал «Чужой ребенок».