«Не ожидал никто»: Анна Хилькевич подарила 8-летней дочери автомобиль Анна Хилькевич купила 8-летней дочери люксовый автомобиль BMW

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Анна Хилькевич

37-летняя актриса Анна Хилькевич сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что подарила 8-летней дочери Арианне автомобиль BMW, украшенный новогодними гирляндами и огромным бантом. В честь дня рождения ребенка звезда «Универа» организовала мистическую вечеринку, после чего под аплодисменты гостей вручила девочке люксовую иномарку.

Такого не ожидал никто..... у Ариаши теперь есть свой собственный АВТОМОБИЛЬ!!!! Да-да, мы подарили Ариаше настоящий. Только взгляните на лицо именинницы — она от удивления даже забыла удивиться. Честно, я ожидала такой реакции. Как отойдет от шока — расскажу о ее эмоциях. Вот теперь можно сказать уверенно: праздник удался! И получился страшно непредсказуемым и ярким, — поделилась впечатлениями Хилькевич.

В 2021 году пользователи социальных сетей сделали мемом лицо Хилькевич, которая прищуривалась и кусала губы, глядя на президента России Владимира Путина во время его пресс-конференции. Некоторые принялись создавать собственные мемы с наложением множества эффектов, например, сердец. При этом нашлись и те, кто увидел во взгляде актрисы истинную страсть.

Сама Хилькевич отрицает, что в ее взгляде было что-то особенное. Она объяснила это тем, что у нее пересохли губы, а Путин сидел достаточно далеко, поэтому пришлось прищуриться.