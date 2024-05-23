Не общается с россиянами из-за СВО. Куда пропал актер Василий Скромный

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Актер Василий Скромный прославился благодаря роли Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника». Почему он перестал сниматься в кино, что известно о его жизни сейчас?

Чем известен Скромный

Василий Скромный родился 26 августа 1964 года в Одессе.

В 15 лет Василия Скромного заметили создатели картины «Приключения Электроника» в одной из одесских школ. Они отобрали Скромного на роль хулигана Макара Гусева.

Скромный — единственный из детей-актеров, кто окончил театральную школу при Одесской киностудии. За это время он снялся еще в нескольких проектах: «Я — Хортица», «Третье измерение», «Школа», «Комбаты» и другие. Всего в его фильмографии пять работ.

Подробности своей личной жизни Скромный не раскрывает. По данным СМИ, он женат.

Почему Скромный перестал сниматься в кино

Перед Василием Скромным была открыта дорога в кино, однако он сначала работал спасателем на пляже, а затем отслужил два года в морской авиации.

После демобилизации артист окончил мореходное училище.

«Я решил приобрести серьезную профессию и связать дальнейшую жизнь с флотом. В учебе больше всего мне нравилось во время навигации выходить в море на больших кораблях. А в фильме „Приключения Электроника“ я не играл, а просто жил, как безбашенный конопатый мальчишка», — объяснял Скромный.

Он служил боцманом дальнего плавания на украинских торговых судах. Благодаря работе актер посетил множество стран, в том числе Мексику, Австралию, Бразилию.

Почему Скромный перестал общаться с российскими коллегами

Актер Владимир Торсуев рассказывал, что Василий Скромный, с которым он снимался в «Приключениях Электроника», перестал с ним общаться после начала спецоперации.

Торсуев отметил, что Скромный также не поддерживает связь с другими коллегами по картине. Он напомнил, что у артиста, сыгравшего хулигана Макара Гусева, единственного было актерское образование среди детей на съемочной площадке, однако он выбрал другой путь и стал моряком.

«Он одессит. И сейчас ходит по морям и океанам. В связи с этой ситуацией — так как владеют судном, на котором он ходит, украинцы — он боится потерять работу и не общается ни с российскими каналами, ни с нами», — пояснил актер «Абзацу».

Чем сейчас занимается Скромный

В 2018 году в интервью Василий Скромный признался, что с удовольствием вернулся бы к прославившей его роли Макара Гусева, если бы такое предложение поступило.

«С превеликим удовольствием бы согласился. Жаль, что до сих пор не сняли продолжение. Сейчас не снимают таких интересных картин для детей и взрослых. Раньше все делалось на совесть, а сейчас кое-как. Это, конечно, печально», — прокомментировал он.

Скромный по-прежнему ходит по морям и океанам. Он также увлекается подводным плаванием. В кино артист больше не снимался.

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