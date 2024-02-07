«Не надо гадить»: Поплавская о радуге в блоге «неприкасаемого» Киркорова Поплавская допустила, что до попыток «отмены» Киркоров считал себя неприкасаемым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российская актриса Яна Поплавская в YouTube-шоу «Сорняк, это пранк» посоветовала певцу Филиппу Киркорову «не гадить» в России и не зарабатывать на россиянах. Исполнительница главной роли в фильме «Про Красную Шапочку» отметила, что еще недавно Киркоров выставлял в своем блоге радужную ленту и думал, что он «неприкасаемый».

Вы помните, Филипп Киркоров в соцсетях выставлял радужную ленту и все думал, что он неприкасаемый. Не надо гадить тут. И зарабатывать на нас не нужно, — предупредила актриса.

Извиняющимся за свои проступки звездам Поплавская посоветовала вязать варежки и мести улицы. Она отметила, что ей стыдно смотреть, как публичные люди в водолазках пытаются оправдаться, опасаясь отмены концертов.

Люди не осознают, что это именно Россия дала им все. Дала имя, звание, возможность зарабатывать. Мы держимся за этот отживший эшелон звезд, покинувших страну, а у нас фантастическое количество талантливой молодежи. Сначала нагадив, наложив кучу дерьма, потом появляются: «Простите меня, я осознал». Побойтесь Бога, народ не дурак, он все это видит, — подчеркнула Поплавская.

Ранее Поплавская предложила ввести статью «вызов обществу» для хулиганящих в Сети блогеров и музыкантов, подвергать их «забвению» на 15 лет и конфисковывать аккаунты в соцсетях. Поводом послужило поведение солиста музыкальной группы «Щенки» Максима Тесли (настоящее имя — Максим Моиссев), который вышел на сцену в одном носке. По мнению Поплавской, за подобные действия публичных людей должно наказывать общество.