«Не на что было жить»: Ярмольник рассказал о помощи пожилым актерам Ярмольник поддерживает оставшихся без денег пожилых артистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Ярмольник

Отметивший 70-летний юбилей актер театра и кино Леонид Ярмольник в эфире программы «Однажды» на канале НТВ рассказал, что помогает пожилым актерам, которые после ухода из профессии остались без денег. Он пояснил, что часто знаменитым ранее артистам не хватает на лекарства и операции. По словам Ярмольника, его всегда поражало «безразличие профсоюза [актеров театра и кино] и страны».

Я не очень люблю говорить об этом, это было не специально. Просто меня всегда поражало безразличие профсоюза и даже, если хотите, страны. Люди были популярными или даже суперзвездами. <...> Но когда они по возрасту или по болезни уходили из профессии, то через полгода этим людям не на что было жить, не на что было покупать лекарства или сделать операцию. Не обращать на это внимания я не мог, — пояснил Ярмольник.

По словам артиста, 15 лет назад они с коллегами Евгением Мироновым, Марией Мироновой и Игорем Верником создали благотворительный фонд, занимающийся поддержкой пожилых творческих работников. Ярмольник отметил, что за это время фонд смог помочь тысячам нуждающихся.

Ранее Ярмольник заявил, что многие артисты принимали решение покинуть Россию после начала спецоперации в эмоциональном порыве. Он допустил, что уехавшие за границу деятели культуры вернутся домой. Артист добавил, что прошедшее время показало правильность СВО, которая необходима для сохранения мира и суверенитета России. По его словам, бездействовать Москва не могла.

Также Ярмольник назвал актера Никиту Кологривого, сыгравшего Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», дураком. Так он отреагировал на критику молодого артиста в адрес Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова.