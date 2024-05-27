«Не хочу подставить»: Калныньш объяснил, почему не звонит россиянам Актер Калныньш заявил, что перестал общаться с коллегами из РФ из-за прослушки

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Ивар Калныньш

Латвийский актер Ивар Калныньш в интервью на YouTube-канале Radio Van сообщил, что не звонит своим российским коллегам и друзьям, чтобы не «подставлять их», потому что, по его мнению, разговоры могут прослушиваться. Он отметил, что грустит из-за прекращения общения с россиянами, но «это время ушло и его не вернуть». Калныньш также признался, что есть пара человек, за которых ему «особенно обидно».

Я никому не звонил в России. С остальными всеми общаюсь, с украинскими своими коллегами... Но я не хочу разочаровываться и не хочу подставить [коллег], потому что звонки могут прослушиваться. Этого всего не хочу. Плохо. Столько близких людей, с которыми ты общался не только во время застолья какого-то, а проводил время. Но это время ушло уже, его не вернуть, — рассказал Калныньш.

В 2022 году Калныньш заявил, что не рассчитывает в дальнейшем сниматься в фильмах российского производства. Он рассказал, что причиной такого решения послужила проводимая на территории Украины военная операция.

Калныньш отметил, что не отказывается от прошлого, связанного со съемками в российском кино, и считает этот опыт ценным. Также он поблагодарил своих русских коллег, актеров и режиссеров за проделанную работу. Однако в сложившейся обстановке продолжить творческую деятельность в России Калныньш не может из соображений этики.