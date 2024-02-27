«Не хочу оправдываться»: где сейчас Клара Новикова, что сказала об СВО

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Клара Новикова

Юмористка Клара Новикова выступила на сольном творческом вечере в Москве и сделала заявление о том, как спецоперация отразилась на ее жизни. Что сказала артистка, собирается ли она покидать Россию?

Что сказала Новикова об СВО

Творческий вечер звезды юмористической передачи «Аншлаг» под названием «Поговорим...» состоялся в Музыкальной квартире на Тверской, где ранее располагался офис Михаила Жванецкого. В ходе выступления Новикова рассказала, как специальная военная операция отразилась на ее профессиональной деятельности и личной жизни.

По словам знаменитости, из-за боевых действий она давно не была на Украине, хотя в этой стране у нее осталось много друзей. Также артистка заявила, что покидать Россию, в которой она живет много лет, она не собирается.

«Я с ними (друзьями с Украины — NEWS.ru) дружу до сегодняшнего дня. Хотя это порой непросто. Я никуда не уезжаю, потому что здесь мое все. Я здесь живу очень много лет. Почему я должна оправдываться? Я не хочу этого делать», — сказала Новикова.

Ранее на сольном концерте в Москве артистка рассказывала о своем детстве, проведенном в Киеве. Периодически она переходила на украинский язык, а в какой-то момент на одном из изображений за ее спиной мелькнул сине-желтый флаг. Позже Новикова заявила, что не знала о появившемся на ее концерте полотне. Она объяснила, что ее детство прошло в Киеве, там похоронены ее родители, и она не может «отречься от этого».

Также Новикова после начала СВО заявляла, что отказывается принимать участие в телевизионных шоу из-за провокационных вопросов на политическую тему. По ее словам, 24 февраля 2022 года она получила множество сообщений от близких друзей, живущих на Украине.

«Моя подруга пишет: „У нас стреляют“. У нее дети, внуки. Из разных городов Украины мне сегодня пишут люди, которых я знаю всю жизнь и дружу с ними много лет, и все они очень боятся. Это кошмар!» — высказывалась Новикова.

Как сейчас живет Новикова

Артистка продолжает выступать с концертами, творческими вечерами и играть в спектаклях. Согласно информации сервиса «Яндекс Афиша», в этом году артистка собирается выступить 7 апреля и 19 октября в столичном культурном центре «Меридиан» с сольными юмористическими концертами.

Кроме того, на ближайшее время запланированы спектакли с участием Новиковой на пьесу Александра Островского «Поздняя любовь». В марте представления состоятся в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде и Москве. В апреле спектакли с Новиковой пройдут в столице, Пензе, Томске и Санкт-Петербурге.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Клара Новикова

Что известно о личной жизни Новиковой

На творческом вечере в Музыкальной квартире Новикова поведала о своем первом муже — барабанщике Кировоградской филармонии Викторе Новикове. Юмористка рассказала, что до сих пор носит его фамилию, хотя мужчины «уже давно нет», передает MK.RU.

Ранее она признавалась, что не любила экс-супруга, а просто хотела отомстить Роману Бранту, который испугался женитьбы и не пришел на знакомство с ее еврейской семьей. В результате она была вынуждена сделать аборт.

Семья с Новиковым просуществовала недолго, а после мужчина долго не хотел давать артистке развод. Поэтому за журналиста Юрия Зерчанинова она вышла замуж, когда их дочери Марии, родившейся в 1976 году, было семь месяцев. Зерчанинов скончался в 2009 году из-за проблем с сердцем, писали «Новые известия».

В январе 2023 года появилась информация, что 76-летняя Новикова начала встречаться с молодым мужчиной.

«У меня много было достойных мужчин, если честно. А почему нет? У меня и сейчас есть. Молодой! Я его воспитываю. Ну а что? Муж — это же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот я и воспитываю», — говорила она.

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