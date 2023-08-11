«Не хочу, чтобы дети жили в рашке»: актер Щербина призвал гордиться Россией Актер Щербина призвал гордиться Россией, а не стыдиться своего гражданства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Щербина

Заслуженный артист России, актер театра Моссовета Дмитрий Щербина заявил, что гордится быть русским и призывает всех не стесняться своего гражданства, передает корреспондент NEWS.ru с пресс-конференции, посвященной премьере спектакля «Неотправленные письма» по роману Олега Роя в постановке Вячеслава Манучарова. Щербина, который сыграл в этом спектакле главную роль, выразил несогласие с тем, чтобы его дети и будущие внуки жили «в рашке». Он отметил, что у нас потрясающая страна, название которой звучит гордо.

Россия — я хочу с гордостью произносить это имя. Хочу, чтобы дети мои жили в России, чтобы мы все не стеснялись быть русскими. Призываю перестать стесняться, того, что мы русские, — сказал артист.

На презентации спектакля Щербина также отметил, что его фамилия является наполовину украинской, по отцовской линии это запорожское казачество, по материнской линии — кубанское.

Меня можно называть русский украинец или украинский русак, я не обижаюсь. Хоть хохлом назовите, я не обижусь тоже. Сам я считаю себя русским и горжусь этим, — подчеркнул актер.

Он добавил, что русскими могут называть себя все жители Российской Федерации: «и татары, и башкиры, и жители Марий Эл, все». По его словам, для западного противника, который поддерживает военные действия Украины против России, «мы все — русские, и мы для них как кость в горле должны быть уничтожены». Он предположил, что если «мы все вместе не будем любить, беречь и защищать нашу общую родину — Россию — то мы не выживем».

Премьера спектакля «Неотправленные письма» по роману Олега Роя в режиссуре Вячеслава Манучарова (это его режиссерский дебют) состоится 20 августа в рамках Московского урбанистического форума на площадке «Лужники». Это первый спектакль о спецоперации. Вход бесплатный, это принципиальное решение коллектива.

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