Продюсер Яковлев назвал артистов, которых публика любит не меньше SHAMAN Продюсер Яковлев: публика любит Лепса, Шнурова и Агутина не меньше, чем SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Александр Яковлев в эксклюзивном интервью NEWS.ru назвал имена артистов, которых, по его мнению, зрители любят не меньше, чем SHAMAN (Ярослава Дронова). Это Григорий Лепс, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков, Сергей Шнуров и группа «Ленинград», Леонид Агутин и многие другие.

Яковлев, который работал с SHAMAN 10 лет назад на телевизионном проекте «Фактор А» телеканала «Россия», прокомментировал опрос ВЦИОМа, согласно которому исполнитель хитов «Встанем!» и «Я русский» назван самым любимым исполнителем российского зрителя.

Продюсер отметил, что данные ВЦИОМа, «вероятно, отражают в какой-то мере» степень любви публики к артистам. Однако молодой певец, убежден наставник, «совершенно точно не восседает на этом музыкальном олимпе один», поскольку многих других артистов любят не меньше. Доказательством тому являются аншлаги на их концертах, многомиллионные просмотры и скачивания клипов и песен в интернете, говорит Яковлев.

Например, группа «Ленинград», Сергей Жуков, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Владимир Пресняков и еще некоторое количество известных артистов совершенно точно не уступают SHAMAN в популярности, — считает продюсер.

Популярность более старших исполнителей, по его словам, проверена временем, тогда как SHAMAN ещё достаточно молод. Яковлев отметил, что исполнитель «большой молодец», однако в творческой среде есть поговорка, согласно которой не так сложно забраться на олимп, как удержаться на нем. По мнению продюсера, дальнейшая творческая судьба SHAMAN зависит от многих факторов, включая работу его команды и качество новых песен. Он пожелал своему ученику творческих успехов и долгих лет на большой сцене.

Ранее Яковлев объяснил, почему SHAMAN не удалось стать звездой 10 лет назад, в 2013 году, после успешного выступления в телевизионном шоу «Фактор А» на телеканале «Россия» под руководством Аллы Пугачевой. По мнению Яковлева, SHAMAN тогда подвело отсутствие в репертуаре песен собственного сочинения.

До этого продюсер назвал Ярослава Дронова похожим по стилю на экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, который также начинал как исполнитель в жанре народной песни. Он добавил, что «народники рулят», поскольку жанр народной музыки, по его мнению, является универсальным и «дает максимальную базу», на которой затем можно выстроить карьеру в любом другом музыкальном направлении.