«Не американская калька»: Балуев высказался о «Слове пацана» Актер Балуев: сериал «Слово пацана» не копирует американский кинематограф

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Народный артист России Александр Балуев рассказал корреспонденту NEWS.ru на Забайкальском международном кинофестивале (ЗМКФ), что не смотрел сериал «Слово пацана», но много слышал о нем. По мнению актера, проект не описывает эпоху в целом и всю страну. Как добавил Балуев, ему не нравится слово «пацан».

[Сериал «Слово пацана»] не смотрел. Мне не нравится вообще слово «пацан», некий сленг. Это не про всех, не про всю страну, а про какой-то слой, наверное. Какое-то очень местечковое. Не выходит на какое-то, опять же, повторюсь, единение, — отметил Балуев.

По мнению актера, популярность сериала объясняется тем, что «Слово пацана» не копирует американский кинематограф. Как считает Балуев, тема проекта нашла отклик у людей, которые были юными в конце 1980-х.

Вообще трудно определить, в чем успех фильма. Возможно, тема нашла отклик у людей, чья юность или становление прошли именно так. Наверное, в этом есть правда. И, наверное, это и привело к экранам людей. Я так думаю. Наверное, оно честное. Я не могу сказать, что придумано. Вот тут как раз точно не американская калька. Наверное, русское. Но все равно некий срез временной, социальный, возрастной. А хочется какого-то обобщения. Зачем идти в кино, если можно выйти на улицу и посмотреть, зайти в любой подъезд, — заметил Балуев.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в прокат 9 ноября 2023 года. Режиссером стал Жора Крыжовников. По мнению критиков, сериал нащупал уязвимую точку многих россиян, поэтому он и стал настолько популярным.