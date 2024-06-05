Народный артист России Александр Балуев рассказал корреспонденту NEWS.ru на Забайкальском международном кинофестивале (ЗМКФ), что не смотрел сериал «Слово пацана», но много слышал о нем. По мнению актера, проект не описывает эпоху в целом и всю страну. Как добавил Балуев, ему не нравится слово «пацан».
[Сериал «Слово пацана»] не смотрел. Мне не нравится вообще слово «пацан», некий сленг. Это не про всех, не про всю страну, а про какой-то слой, наверное. Какое-то очень местечковое. Не выходит на какое-то, опять же, повторюсь, единение, — отметил Балуев.
По мнению актера, популярность сериала объясняется тем, что «Слово пацана» не копирует американский кинематограф. Как считает Балуев, тема проекта нашла отклик у людей, которые были юными в конце 1980-х.
Вообще трудно определить, в чем успех фильма. Возможно, тема нашла отклик у людей, чья юность или становление прошли именно так. Наверное, в этом есть правда. И, наверное, это и привело к экранам людей. Я так думаю. Наверное, оно честное. Я не могу сказать, что придумано. Вот тут как раз точно не американская калька. Наверное, русское. Но все равно некий срез временной, социальный, возрастной. А хочется какого-то обобщения. Зачем идти в кино, если можно выйти на улицу и посмотреть, зайти в любой подъезд, — заметил Балуев.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в прокат 9 ноября 2023 года. Режиссером стал Жора Крыжовников. По мнению критиков, сериал нащупал уязвимую точку многих россиян, поэтому он и стал настолько популярным.