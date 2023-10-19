Ученые назвали самый страшный фильм ужасов Ученые назвали «Синистер» самым страшным фильмом ужасов

Фото: Top Film Distribution

Ученые в рамках проекта Science of Scare Project составили список самых страшных фильмов ужасов, пишет Daily Star. Они прикрепили датчики, измеряющие сердцебиение, на тела 250 испытуемых и отслеживали их реакции во время просмотра ужастиков.

Результаты исследования показали, что самой ужасающей картиной, когда у зрителей был высокий пульс на протяжении всего просмотра, является «Синистер» (2012) режиссера Скотта Дерриксона. Средний пульс участников в спокойном состоянии составлял 65 ударов в минуту, но во время просмотра данного фильма показатель вырос до среднего значения в 86 ударов, то есть увеличился на 32%. Этот результат оказался самым значительным среди всех просмотренных лент.

При этом несмотря на то, что «Астрал» (2010) Джеймса Вана занял только четвертую строчку, в этом фильме, как показало исследование, оказалась самая страшная сцена. Ученые отказались раскрывать, на какой минуте она происходит.

В десятку жутких хорроров также вошли «Паранормальные явления. Скинамаринк» (2022) «Заклятие» (2013), «Реинкарнация» (2018), «Улыбка» (2022), «Шесть демонов Эмили Роуз» (2005), «Два, три, демон, приди!» (2022) и другие.

Ранее были названы самые популярные писатели в жанре хоррор в России, рейтинг возглавили Стивен Кинг и Говард Лавкрафт. В первую пятерку также вошли Джей Кристофф, Ли Бардуго и российский автор Сергей Тармашев.