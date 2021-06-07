Стало известно, почему Бузову пригласили сыграть в спектакле про Сталина

https://static.news.ru/photo/e0bea81c-c6d3-11eb-aca1-96000091f725_660.jpg Эдуард Бояков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков рассказал, почему пригласил телеведущую Ольгу Бузову в спектакль «Чудесный грузин». Об этом сообщает KP.RU.

По его словам, она «феномен», а история её творческого пути «показывает, что можно стать звездой, не обладая компетенциями». Бояков также отметил , что на её имя реагируют либо с восхищением, либо с ненавистью, что говорит о её популярности.

Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени. Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Не Диана Вишнёва и не Оксимирон. Она всё вместе. Она по-своему цельная, — объяснил худрук.

Он также добавил, что в спектакле о молодом Сталине телеведущая исполнит роль певицы из кабаре Беллы Шанталь. По сюжету брошенная опереточная артистка становится умной и хитрой шпионкой, которая спасает Сталина.

Ранее о роли в спектакле МХАТа имени Горького на своей странице в Instagram сообщила сама Бузова.