Стало известно, почему Бузову пригласили сыграть в спектакле про Сталина

Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков рассказал, почему пригласил телеведущую Ольгу Бузову в спектакль «Чудесный грузин». Об этом сообщает KP.RU.
По его словам, она «феномен», а история её творческого пути «показывает, что можно стать звездой, не обладая компетенциями». Бояков также
Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени. Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Не Диана Вишнёва и не Оксимирон. Она всё вместе. Она по-своему цельная, — объяснил худрук.
Он также добавил, что в спектакле о молодом Сталине телеведущая исполнит роль певицы из кабаре Беллы Шанталь. По сюжету брошенная опереточная артистка становится умной и хитрой шпионкой, которая спасает Сталина.
Ранее о роли в спектакле МХАТа имени Горького на своей странице в Instagram сообщила сама Бузова.