Названы мероприятия, которые не отменят из-за коронавируса в 2022 году

Билеты на будущие спектакли уже можно покупать, поскольку вероятность их отмены минимальна, заверил глава «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин в разговоре с «Газетой.Ru». А вот насчёт концертов он выразил сомнения, так как коронавирусные ограничения затрагивают их сильнее. При этом Минин отметил, что онлайн-выступления не стали полноценным бизнесом и не заменяют живое шоу.

Билеты на театральные мероприятия можно смело покупать и сейчас, и они состоятся. Сложнее прогнозировать, какие состоятся концертные мероприятия, их ограничения касаются в большей степени. Но я надеюсь, что государство видит темпы роста вакцинации среди населения и каких-то критических новых ограничений вводить не будет, — сказал Минин.

Он добавил, что концерт обычно ставится на одну дату, в то время как мюзикл или спектакль — на множество. Такая вариативность даёт больше возможностей для продвижения: можно менять имидж, создавать инфоповоды, объяснил Минин, также посетовавший, что планировать туры мешает различие ограничений в регионах.

В Москве подведомственным департаменту культуры театрам, например, запрещено продавать билеты на спектакли в кассах, а подведомственными федеральному Министерству культуры разрешено. В ситуации закрытых границ внутренний туризм растёт, туристы подходят к кассам и не видят большей части московских театров. Зачем Москва так сделала? — задался вопросом Минин.

Ранее концерты лидера Rammstein Тилля Линдеманна в Новосибирске и Москве, запланированные на конец января, перенесли из-за пандемии коронавируса. Новые даты выступлений пока не названы.