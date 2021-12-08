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Названы лауреаты премии People's Choice Awards

Дуэйн Джонсон, Том Хиддлстон и Скарлетт Йоханссон получили премию People's Choice Awards
09:28, 08 декабря 2021
Названы лауреаты премии People's Choice Awards
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Актёры Дуэйн Джонсон, Том Хиддлстон и Скарлетт Йоханссон стали лауреатами американской премии People's Choice Awards, присуждаемой по итогам зрительского голосования. Хиддлстон стал лучшим актёром телешоу за роль в сериале «Локи», а фильм с участием Йоханссон «Чёрная вдова» был признан лучшим фильмом года. Трансляция мероприятия велась на телеканале NBC.

Кроме того, сообщается,  что Скарлетт Йоханссон  была удостоена премии в номинации «Любимая драматическая киноактриса», а актёр и рестлер Дуэйн Джонсон был удостоен наград в номинациях «лучший комедийный актёр», «лучший киноактёр» и почётной номинации «народный чемпион».

Я знаю, что Локи значит столь много для такого большого числа людей по самым разным причинам <...>. Я знаю, что лишь временно несу факел Локи и хотел бы разделить эту награду со всей съёмочной группой, — сказал Хиддлстон в своей речи.

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