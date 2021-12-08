Названы лауреаты премии People's Choice Awards

Актёры Дуэйн Джонсон, Том Хиддлстон и Скарлетт Йоханссон стали лауреатами американской премии People's Choice Awards, присуждаемой по итогам зрительского голосования. Хиддлстон стал лучшим актёром телешоу за роль в сериале «Локи», а фильм с участием Йоханссон «Чёрная вдова» был признан лучшим фильмом года. Трансляция мероприятия велась на телеканале NBC.
Кроме того, сообщается, что Скарлетт Йоханссон
Я знаю, что Локи значит столь много для такого большого числа людей по самым разным причинам <...>. Я знаю, что лишь временно несу факел Локи и хотел бы разделить эту награду со всей съёмочной группой, — сказал Хиддлстон в своей речи.