Названы лауреаты премии People's Choice Awards

Актёры Дуэйн Джонсон, Том Хиддлстон и Скарлетт Йоханссон стали лауреатами американской премии People's Choice Awards, присуждаемой по итогам зрительского голосования. Хиддлстон стал лучшим актёром телешоу за роль в сериале «Локи», а фильм с участием Йоханссон «Чёрная вдова» был признан лучшим фильмом года. Трансляция мероприятия велась на телеканале NBC.

Кроме того, сообщается, что Скарлетт Йоханссон была удостоена премии в номинации «Любимая драматическая киноактриса», а актёр и рестлер Дуэйн Джонсон был удостоен наград в номинациях «лучший комедийный актёр», «лучший киноактёр» и почётной номинации «народный чемпион».