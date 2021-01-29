Названы дата и место прощания со звездой эстрады Аллой Иошпе

https://static.news.ru/photo/e2f83924-634e-11eb-a9ac-fa163e074e61_660.jpg Алла Иошпе Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Прощание с народной артисткой РФ Аллой Иошпе состоится 2 февраля. Об этом сообщила дочь певицы Татьяна Рахимова.

Если получится завтра, я найду место и договорюсь, то мы планируем вторник, 2 число. Морг при Центральной клинической больнице, — рассказала дочь артистки.

Алла Иошпе умерла в возрасте 83 лет. Она попала в больницу две недели назад, певицу через четыре дня после госпитализации подключили к аппарату ИВЛ, сообщает Пятый канал.

Официальная причина смерти артистки — полиорганная недостаточность. Это общее тяжёлое состояние, возникающее, в частности, вследствие обострения хронических заболеваний. Алла Иошпе в последнее время страдала от заболевания почек. Также сыграла роль и тяжёлая травма ноги, усугубившая состояние певицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народная артистка России Алла Иошпе умерла в возрасте 83 лет в Москве. Близкая знакомая артистки писательница Мария Арбатова поспешила развеять миф о том, что причиной смерти артистки стал коронавирус.