Названо время и место похорон Кикабидзе Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вахтанг Кикабидзе

Знаменитый грузинский артист Вахтанг Кикабидзе будет похоронен 19 января на Верийском кладбище Тбилиси рядом с матерью. Об этом рассказал его продюсер Рати Абзианидзе, его слова приводит РИА Новости. Перед похоронами состоится двухдневная гражданская панихида.

Гражданская панихида пройдет 17 и 18 января в церкви Кашвети, похороны состоятся 19 января на Верийском кладбище. Таково было желание Бубы при жизни, — сказал продюсер.

Проводы артиста пройдут из здания Тбилисского концертного зала.

Советский и грузинский актер, певец, сценарист и режиссер Вахтанг Кикабидзе умер 15 января в возрасте 84 лет после длительной болезни.

В 1978-м Кикабидзе стал лауреатом Государственной премии СССР. Через пару лет ему было присвоено звание народного артиста Грузии. Он стал известен благодаря киноперсонажам из фильмов «Не горюй!», «Мимино», «Мелодия Верийского квартала» и других. С 1986 по 1990 год Кикабидзе возглавлял Государственный эстрадный оркестр Грузии «Рэро», а в последующее время стал реже появляться в кино, сосредоточившись в большей степени на концертной деятельности.

Ранее директор Русского драматического театра имени Грибоедова в Тбилиси Николай Свентицкий опроверг слухи о том, что Вахтанг Кикабидзе болел последние 10–20 лет и практически не работал. Он подтвердил, что у артиста были серьезные проблемы с почками, но он продолжал активно участвовать в репетициях, работать над новыми песнями для театра.