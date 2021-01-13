Названа возможная причина смерти актёра Дениса Карасёва

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Острая сердечная недостаточность является предварительной причиной смерти актёра Дениса Карасёва.

Так, в момент трагедии актёр находился у себя дома и внезапно почувствовал себя плохо. Стоит отметить, что Карасёв сумел самостоятельно вызвать себе скорую помощь. К сожалению, прибывшие на место медики не смогли помочь артисту, передаёт РЕН ТВ.

Точная дата похорон Карасёва пока неизвестна. Об этом в ближайшее время должны сообщить родственники актёра.

Денис Карасёв родился в Эстонии, в 22 года окончил ГИТИС. Играл в «Ленкоме», исполняя роль Кая в «Жестоких играх», Смерть и Главаря рейнджеров в «Звезде и Смерти Хоакина Мурьеты». Также артист танцевал в «Юноне и Авось», «Поминальной молитве». Работал в театре Маяковского.

В 2004 году Карасёв поставил собственный спектакль. Это был «Белый рыцарь» по повести маркиза де Сада. В постановке у Карасёва играли Сергей Колесников, Сосо Павлиашвили, Ольга Антонова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский артист кино, театра и телевидения, режиссёр и сценарист Максим Браматкин скончался на 42-м году жизни. Об этом сообщил его друг и коллега Донатас Грудович.