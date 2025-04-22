Названа скульптура, которой Церетели гордился больше всего Художник Мирошник: Церетели больше всего гордился памятником Петру I в Москве

Фото: Роман Денисов/Global Look Press

Памятник Петру I в Москве

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели больше всего гордился памятником Петру I в Москве, заявил NEWS.ru художник Константин Мирошник. По его словам, несмотря на критику, эта работа стала одной из самых значимых в творчестве скульптора.

Любимая работа его, конечно, это Петр I, несмотря на критику. И это моя любимая работа у него, несмотря на то, что его отпинали, говорили, что голову от [Фернана] Магеллана (португальский мореплаватель. — NEWS.ru) убрал, а Петра I прицепил. Это неважно, как появляется и каким образом создается работа. Это кухня художника, которая не должна быть никому известна, — пояснил Мирошник.

Он отметил, что памятник Петру I уже стал символом Москвы, привлекая не только внимание горожан. Художник подчеркнул, что даже иностранные туристы активно интересуются монументом.

Сейчас мы не можем представить Москву без этого памятника. Даже я сам, когда из метро вышел, иностранцы меня спрашивали: «Где Петр one?» Я говорю: «Там, там Петр I». Церетели ушел в Светлую седмицу. Это святой человек. Это говорит только об одном: что вся жизнь Церетели и жизнь любого художника крупного — это не случайно. Это жизнь, судьба, которая нарисована свыше, — резюмировал Мирошник.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Церетели смог создать свой уникальный стиль. По его словам, скульптор запомнится как уникальный человек. При этом он добавил, что не очень хотел видеть работы Церетели в Санкт-Петербурге.