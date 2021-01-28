Названа причина смерти Василия Ланового

https://static.news.ru/photo/891d57cc-61b9-11eb-bd4c-fa163e074e61_660.jpg Василий Лановой в фильме «Война и мир» Фото: Russian Look/Global Look Press

Причиной смерти народного артиста Василия Ланового стал коронавирус. Об этом сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Он умер, да. Сегодня, только что. Причина — коронавирус, — цитирует Крока телеканал «360».

Василий Лановой заболел 1 января. на следующий день тест показал положительный результат на коронавирус. Вместе с артистом заразилась и его супруга Ириан Купченко, обоих поместили в больницу.

Состояние актёра резко ухудшилось 28 января. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Вечером Ланового не стало.

Василий Лановой с 1957 года служил в Театре Вахтангова. Самая известная его роль в театре — в спектакле «Принцесса Турандот». В кино его звёздной ролью и образцом российского патриотизма стал фильм «Офицеры».

Среди наград актёра — орден «За заслуги перед Отечеством», орден Почёта, премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и многие другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Василия Ланового. По словам градоначальника, созданные народным артистом образы невозможно забыть.