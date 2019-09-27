Марк Захаров Марк Захаров Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

В «Ленкоме» назвали причину смерти Марка Захарова. По словам директора театра Марка Варшавера, актёр перенёс два воспаления лёгких.

После продолжительной болезни, у него было второе воспаление лёгких, — заявил он в беседе с РБК.

Он напомнил, что актёра в тяжёлом состоянии госпитализировали 20 августа. Долго время он находился в реанимации. В конце месяца его выписали, однако в середине сентября он вновь оказался в больнице, где впоследствии скончался.

Народный артист СССР Марк Захаров умер в Москве на 86-м году жизни после продолжительной болезни, писал News.ru.

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