Названа причина смерти Бориса Грачевского

https://static.news.ru/photo/37adfaae-56b0-11eb-ad29-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Борис Грачевский умер в возрасте 71 года от коронавируса. Худрук «Ералаша» был госпитализирован 27 декабря.

Изначально к своей болезни Грачевский отнёсся с юмором, опубликовав весёлое фото из своей палаты. Но через два дня ему стало хуже и режиссёра перевели в реанимацию, сообщает Пятый канал.

В рождественские праздники стало известно, что Грачевского подключили к аппарату ИВЛ. Три дня назад актёр Владимир Долинский сообщил, что создатель «Ералаша» пришёл в себя, его состояние стабилизировалось. Однако уже 14 января Грачевского погрузили в искусственную кому, а около десяти часов вечера легендарный режиссёр умер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звёзды через несколько минут после первых сообщений о смерти Бориса Грачевского выразили свои соболезнования и вспомнили об отце «Ералаша». Например, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выложил совместные фотографии с Грачевским.