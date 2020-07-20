Названа причина смерти 45-летней актрисы из «Убойной силы»

https://static.news.ru/photo/3b986272-c9b5-11ea-b67a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Домфильм

Актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова умерла от рака желудка. Причину её смерти назвал главный режиссер Костромского камерного драматического театра Станислав Голодницкий.

По его словам, заболевание у артистки диагностировали в июне. Врачи сообщили Макаровой, что у неё четвёртая стадия рака. Артистка прошла курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере. После этого она сильно потеряла в весе, и второй курс химиотерапии пришлось отложить. Коллеги и родные актрисы объявили сбор средств на лечение Макаровой в Российском онкологическом центре имени Н.Н. Блохина. Однако внезапно её состояние ухудшилось. Макарову положили в городскую больницу, но медики не смогли спасти актрису, передаёт РИА Новости.

Актриса умерла на 46-м году жизни. Она снималась в сериалах «Убойная сила», «Тайны следствия», «Литейный, 4», «Секретная служба Его Величества» и других.

Марина Макарова родилась в Костроме, окончила СПбГАТИ, работала в театре «Приют комедиантов». В последнее время вернулась в Кострому и стала играть в Камерном театре Бориса Голодницкого.

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