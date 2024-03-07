Названа причина, по которой Нагиев не может вернуться на телевидение Экс-солист «АукцЫона»: Нагиев не появляется в «Голосе» из-за съмок в фильмах

Бывший солист группы «АукцЫон» Сергей Рогожин в эфире RuTube-шоу «Так сказать» рассказал, что актер и телеведущий Дмитрий Нагиев не может вернуться на телевидение из-за работы над четырьмя кино-проектами. По словам Рогожина, после закрытия развлекательных программ на Первом канале в феврале 2022 года, руководство отправило Нагиева в отпуск. Актер, чтобы продолжать зарабатывать, пошел сниматься в кино и теперь не имеет времени на участие в «Голосе» и в проектах на «МУЗ-ТВ».

Дима спросил: «Нас увольняют или это отпуск?» Но ему не дали четкого ответа на какое время «отпуск». Дальше Дима подписывает четыре проекта в художественных фильмах. Одновременно 4 проекта! Это очень большая занятость. И когда «Голос» вернулся, Диме сказали «можно», а у него нет физической возможности, потому что ему надо работать на съемках. Такая же ситуация была с премией «МУЗ-ТВ», — пояснил Рогожин.

Ранее Нагиев вышел на связь с поклонниками и записал видеопоздравление с Новым годом, сопроводив его загадочной подписью: «Ждите приказов». При этом в самом ролике актер всех поздравил с Новым годом и пожелал своим подписчикам мирного, справедливого, красивого и доброго года. Он добавил, что все будет хорошо.



Дмитрий Нагиев резко пропал из развлекательных программ, которые вел на федеральных каналах, после начала СВО. На Первом канале сообщали, что ведущий ушел в творческий отпуск. Сам Нагиев не объяснял причин своего ухода и не комментировал отношение к спецоперации.