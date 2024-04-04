Названа новая дата несостоявшегося в «Крокусе» концерта группы «Пикник» Группа «Пикник» проведет несостоявшийся из-за теракта в «Крокусе» концерт 1 июня

Фото: Пресс-служба ФРК «Ева»/Дмитрий Строц/РИА Новости

Участник группы «Пикник» Эдмунд Шклярский

Группа «Пикник» анонсировала новую дату концерта, который не состоялся в подмосковном «Крокус Сити Холле» из-за террористической атаки. В своем Telegram-канале музыканты сообщили, что выступление состоится 1 июня на площадке «Live Арена» в Москве. Все билеты, приобретенные на 22 и 23 марта, будут действительны.

1 июня проведем концерт в Live Арена в Москве. Спасибо всем тем, кто был с нами 27 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на вечере памяти пострадавших от теракта. <...> Если у вас есть билеты на 22 или 23 марта, они действительны на новую дату, — сказано в сообщении.

По словам музыкантов, то, что пережила страна и переживает сейчас, является общей болью граждан. Как отметили участники «Пикника», ничто и никто не смогут сломать культуру, а терапия музыкой — это, в чем сейчас нуждаются люди.

Ранее мать певца-колясочника Максима Вербенина, погибшего при теракте в «Крокус Сити Холле», рассказала, что в тот день он напевал пророческие строчки из песни «Пикника» под названием «А движения неловки». По словам женщины, ее сын закрыл возлюбленную от пуль террористов и таким образом спас ее от гибели. Она заявила, что поход на концерт был подарком Максима любимой девушке и перед мероприятием они сделали селфи, которое стало их последним совместным снимком.