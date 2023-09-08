Названа дата выхода новой книги Пелевина Новая книга Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» выйдет 29 сентября

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Новая книга Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» выйдет 29 сентября в 20:23 мск, сообщили на сайте издательства «Эксмо». События в романе будут развиваться в той же вселенной, что и предыдущие работы автора KGBT+ и Transhumanism Inc. Книга также будет доступна в цифровом формате.

«Мускусная ночь» — засекреченное восстание алгоритмов, едва не погубившее планету. Начальник службы безопасности Transhumanism Inc. адмирал-епископ Ломас уверен, что их настоящий бунт еще впереди. Этот бунт уничтожит всех — и живущих на поверхности лузеров, и переехавших в подземные цереброконтейнеры богачей. Чтобы предотвратить катастрофу, Ломас посылает лучшего баночного оперативника в пространство Roma-3 — нейросетевую симуляцию Рима III века, — говорится в аннотации.

До последнего момента в издательстве держали название книги в секрете. Там составили список произведений, которые «помогут лучше понять» новый роман Пелевина, — помимо прошлых работ самого автора, это «Анна Каренина» Льва Толстого, «Чайка» Антона Чехова, «Лолита» Владимира Набокова и «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

«Путешествие в Элевсин» появится на полках магазинах спустя ровно год после выхода предыдущей книги Пелевина KGBT+. Ее продажи стартовали 29 сентября 2022 года в 20:22 мск.