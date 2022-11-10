Названа дата премьеры драматического спектакля «Погружение» Премьера драматического спектакля «Погружение» состоится 18 и 19 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера драматического спектакля «Погружение» в постановке Дмитрия Бикбаева по одноименной пьесе молодого драматурга Андрея Горбатого-младшего состоится 18 и 19 ноября в открытом театральном пространстве «Арт-платформа». В новой работе авторы исследуют современную реальность, кризис правды и, как следствие, кризис внутри современного общества и человека.

Это очень личная постановка для меня. В ней и мой эмоциональный опыт, и моя гражданская позиция. Я пытаюсь очистить понятие правды от постылых толерантных формулировок. Пытаюсь найти истину, обрамлённую в объективную реальность, в актуальные чаяния современного человека, нуждающегося в искусстве как в источнике вопросов, которые он боится задать даже наедине с самим с собой, — рассказал режиссер Дмитрий Бикбаев.

В центре сюжета — противоборство мужчины и женщины, результатом которого становится полное разрушение внутреннего мира обоих. В погоне за внешним признанием каждый готов пожертвовать буквально всем, даже жизнью. Отдельным акцентом в спектакле звучит рефлексия на тему нового общественного навыка, получившего название «культура отмены».

В Казани ранее стартовал новый этап всероссийского проекта «Большую музыку — в малые города», запущенного фондом «Мост искусств» совместно с «Русской Медиагруппой» при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В честь этого ранее в Органном зале Казанской консерватории им. Н. Г. Жиганова состоялось выступление духового квинтета Большого театра России, а также солистов, в числе которых был основатель проекта «Большую музыку — в малые города» пианист Виктор Ямпольский.