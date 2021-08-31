Названа дата премьеры документального фильма о легендах бокса

Стала известна дата премьеры документального фильма режиссёра Мэта Уайткросса о легендарных «королях ринга», которые преодолели невероятные трудности и препятствия, чтобы стать величайшими в истории бокса. Его покажут 12 сентября на Первом канале.

Действие происходит в 1981 году, когда известный боксёр Мухаммед Али решил завершить карьеру и мир был готов к появлению нового героя. Тогда появилось целых четыре претендента на освободившееся место короля бокса и ещё никто не знал, что история навсегда запишет на свои страницы их имена и в будущем о них будут говорить, как о четырёх королях.

Шугар Рэй Леонард стал олицетворением эпохи президента США Рональда Рейгана. Многие отмечали, что боксёр был необычайно талантливым, обаятельным и успешным парнем, к тому же его любили многие американцы.

А вот Роберто Дюран родился в бедной панамской семье и набирался опыта в боксе через уличные драки. В то время он стал символом надежды и гордости Латинской Америки.

Томас Хирнс же выбился из самых низов Детройта и стал миротворцем для горожан, когда происходили расовые конфликты.

И, наконец, Марвин Хаглер, более известен как боксёр-трудяга. Он смог прийти к мировой славе лишь благодаря невероятным тренировкам, жертвенности и силе воли.

Ранее сообщалось, что на Первом канале с сентября каждое воскресенье будет идти новое реалити, в котором покажут все этапы подготовки к съёмкам «Вызова» — первого фильма в истории, который снимут на орбите Международной космической станции (МКС).