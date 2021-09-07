Названы дата и место прощания с Бельмондо

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Прощание со скончавшимся французским актёром Жан-Полем Бельмондо состоится 9 сентября в Доме инвалидов в Париже. Дату и место назвала газета Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец.

Известно, что церемония пройдёт в формате «национальной дани почтения», похожей на национальную похоронную церемонию. При этом отмечается, что решение о ней должен принимать президент Франции.

В понедельник, 6 сентября, с требованием увековечить память Бельмондо выступили деятели культуры, а также политики, представляющие различные партии. Известно, что местом проведения церемонии уже выбран комплекс Дома инвалидов, где традиционно прощаются с великими людьми Франции.

Тем временем французские газетные киоски забиты журналами с актёром на обложке.

Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет. Актёр был награждён почётной «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф (2016 год). Российскому зрителю артист более всего известен по кинокартине «Профессионал».

Ранее стало известно, что оставил Бельмондо наследникам. У актёра трое детей и шестеро внуков.