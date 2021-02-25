Названы дата и место прощания с актёром Дмитрием Писаренко

https://static.news.ru/photo/f9320b68-7774-11eb-b009-96000091f725_660.jpg Дмитрий Писаренко Фото: kinopoisk.ru

Стали известны дата и место прощания с российским актёром Дмитрием Писаренко. Об этом рассказал его пасынок Антон Бережной.

По его словам, прощание запланировано на 11:00 в субботу, 27 февраля. Как передаёт Пятый канал, оно пройдёт в траурном зале морга судебной экспертизы «Царицыно».

61-летнего Писаренко обнаружили мёртвым в московской квартире после того, как он перестал выходить на связь с родными. Семья сообщила о его смерти в ночь на 23 февраля, спустя сутки новость об этом попала в СМИ.

Из-за болезненного состояния актёр редко выходил из дома. Предполагается, что он скончался за два-три дня до того, как было найдено его тело.

Писаренко выступал на сцене Малого театра, Нового драмтеатра и «Школы современной пьесы». На его счету — 26 работ в кино, в том числе в фильмах «Господин Великий Новгород», «Царь Иван Грозный», «Соучастие в убийстве», «Оленья охота» и «Золото», а также в сериалах «Михайло Ломоносов» и «Берег его жизни».

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный деятель искусств РСФСР, сценарист, киновед, критик и публицист Даль Орлов скончался на 87-м году жизни. Людям старшего поколения он известен как один из ведущих телепередачи «Кинопанорама». Он был в эфире с 1980 по 1986 год.