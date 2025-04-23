Назван возможный преемник Церетели в Российской академии художеств Депутат Мосгордумы Герасимов: академию художеств может возглавить сын Церетели

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российскую академию художеств после Зураба Церетели может возглавить его сын Василий, заявил депутат Мосгордумы, народный артист России Евгений Герасимов. По его словам, наследие Зураба Церетели должно развиваться дальше.

Я не хочу забегать вперед, но это было бы справедливо, мне кажется. Потому что Василий сам — мощная личность. Он это доказал в своей галерее. Он всегда был рядом с отцом. Я думаю, что будет справедливо, если этим будет заниматься Василий. Тем более, скажем так, это все наследие Зураба, и оно должно развиваться дальше, — сказал Герасимов.

Ранее о смерти Церетели сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. По ее словам, скульптор умер в кругу своей семьи. Президент Российской академии художеств родился в 1934 году в Тбилиси. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы на Поклонной горе, памятник «Слеза скорби» в США.

Близкий друг Церетели Владимир Владимирович заявил, что скульптор отличался трудолюбием и дружил с людьми разных поколений. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что художник очень тяжело переживал критику в свой адрес. При этом скульптор продолжал упорно работать даже в последние годы своей жизни, добавил он.