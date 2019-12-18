Компания Warner Bros. назвала режиссёра полнометражной версии классического сериала «Хитрый койот и Дорожный бегун».
Анимационной картиной займётся американец Дейв Грин, известным по своей работе над фильмом «Черепашки-ниндзя»,
В настоящее время Warner Bros. ищут автора, для создания сценария к мультфильму.
Как писал NEWS.ru, в Сети появился трейлер мультфильма вселенной DC «Супермен. Красный сын». Картина основана на комиксе Марка Миллара, по сюжету которого капсула с Суперменом приземлилась не в США, а в СССР.
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