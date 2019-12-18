https://static.news.ru/photo/6154f93c-21b1-11ea-b2c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros.

Компания Warner Bros. назвала режиссёра полнометражной версии классического сериала «Хитрый койот и Дорожный бегун».

Анимационной картиной займётся американец Дейв Грин, известным по своей работе над фильмом «Черепашки-ниндзя», сообщает Variety.

В настоящее время Warner Bros. ищут автора, для создания сценария к мультфильму.

Как писал NEWS.ru, в Сети появился трейлер мультфильма вселенной DC «Супермен. Красный сын». Картина основана на комиксе Марка Миллара, по сюжету которого капсула с Суперменом приземлилась не в США, а в СССР.