Назван новый гендиректор группы компаний «Медиа1» Новым гендиректором группы компаний «Медиа1» стала Мария Комарова

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Мария Комарова

Пост генерального директора группы компаний «Медиа1», которая объединяет телеканалы «Муз-ТВ», «Солнце», «Ю» и радиохолдинг «Выбери радио», займет Мария Комарова, сообщили в пресс-службе холдинга. Занимавший эту должность с 2019 года Ян Кухальский покидает компанию, передает ТАСС.

Группа компаний, объединяющая телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», «Солнце» и региональный радиохолдинг «Выбери радио», объявляет о назначении Марии Комаровой генеральным директором «Медиа1». Ян Кухальский, занимавший должность с 2019 года, покинет компанию, — говорится в сообщении.

Комарова подчеркнула, что «Медиа1» — компания с большой историей и быть ее руководителем — это ответственная и одновременная интересная задача. Она объяснила, что сейчас в отрасли происходят технологические изменения, изменяются паттерны потребления в целом и контента в частности, а также идет трансформация самих медиа.

С 2008 по 2013 годы Комарова работала руководителем регионального холдинга «Выбери радио». С 2018 года она занимала должность гендиректора оператора наружной рекламы Gallery.

Ранее в Большом театре сменился генеральный директор. На должность руководителя культурного учреждения назначили худрука Мариинского театра Валерия Гергиева. Он сменил на этой должности Владимира Урина, который покинул свой пост по собственному желанию.