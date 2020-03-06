https://static.news.ru/photo/6100c6e6-5fc8-11ea-81d0-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Умри, но не сейчас» Фото: KPA/Global Look Press

Худшим фильмом бондианы оказалась 20-я по счёту картина «Умри, но не сейчас». Её премьера состоялась в 2002 году.

Рейтинг всех фильмов об агенте 007 составило издание The Independent. Журналисты раскритиковали эту ленту за нелепые эпизоды, среди которых оказалось появление Мадонны в качестве инструктора по фехтованию и машина-невидимка. При этом журналисты отметили, что в фильме присутствует красивая сцена, снятая на Кубе, в которой Холли Берри выходит из моря.

Лучшей оказалась вышедшая в 1963 году картина «Из России с любовью».

2 апреля в Лондоне должна была состояться премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Однако киностудия MGM и Universal, изучив мировую ситуацию с распространением коронавируса, решила не рисковать и отложить показ, писал NEWS.ru.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 98 тысяч человек. От болезни умерли 3,3 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 55 тысячам.