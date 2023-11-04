Назван храм, куда могут отправить оригинал иконы Казанской Божией Матери Иеромонах Феодорит: икону Казанской Божией Матери нужно хранить в Третьяковке

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Оригинальную икону Казанской Божией Матери следовало бы передать в Третьяковскую галерею, заявил в беседе с NEWS.ru иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков). Также, по его словам, под этот артефакт можно было бы выделить отдельную часовню или спецхрам, где будут обеспечены необходимые нормы для сохранения.

Такой иконе нужна специальная часовня, чтоб люди могли ей поклониться. Или у нас есть очень хороший опыт хранения икон в храме при Третьяковской галерее, где находится довольно много икон, имеющих духовную и художественную ценность. Если она будет там, то, с одной стороны, любой сможет помолиться перед ней, с другой — ей обеспечат сохранность. А может быть ей выделят специальный храм, часовня, — рассказал иеромонах.

В пример он привел Торопецкую икону Божией Матери, которая хранится в Храме Святого Благоверного князя Александра Невского в поселке Княжье Озеро. Там для нее построен специальный киот-холодильник, где она хранится в максимально благоприятных для подобных артефактов условиях.

4 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил подлинник чудотворной Казанской иконы Божией Матери, которая считалась утерянной более ста лет назад. По его словам, обнаружение этого живописного изображения можно считать историческим событием.