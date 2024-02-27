Назван актер из «Слова пацана» со «звериной сексуальностью» Актер Зулькарнаев объяснил популярность Копейкина его «звериной сексуальностью»

Фото: Пресс-служба Wink

Исполнивший роль Зимы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев связал популярность своего коллеги по картине Славы Копейкина с его «звериной сексуальностью». На YouTube-шоу «Вписка» он заявил, что именно поэтому у Копейкина так много подписчиков в социальных сетях.

Он секс-символ. От него прет какая-то звериная сексуальность. И я думаю, что зрители это чувствуют. Поэтому у Славы такое количество подписчиков, такое внимание. У меня другая природа — более закрытая. Внешность нестандартная, ну не прям красавчик. Отрицательное какое-то обаяние, — высказался Зулькарнаев.

Актер также признался, что у него с коллегой по «Слову пацана» есть гонка по числу подписчиков. По словам Зулькарнаева, он сначала завидовал большой популярности Копейкина, но впоследствии осознал, что на это повлияла его более заметная роль в сериале Жоры Крыжовникова.

Ранее Зулькарнаев рассказал, что после съемок в «Слове пацана» к нему пришла узнаваемость. По словам 24-летнего актера, это коснулось не только роста интереса со стороны зрителей, но и актерской среды. Молодой артист также признался, что улучшилось качество его жизни. При этом Зулькарнаев подчеркнул, что после выхода сериала ему не стало поступать больше качественных предложений по новым проектам.