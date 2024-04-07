Назрел скандал: что стало с Театром сатиры после смерти Ширвиндта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После смерти художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта в учреждении культуры разгорелся скандал. Что стало причиной разлада в коллективе, при чем здесь Александр Олешко?

Что за скандал произошел в Театре сатиры

MK.RU пишет о расколе, который произошел между труппой и руководством театра. Проблемы возникли, как уточняет издание, после скоропостижной кончины Ширвиндта. Яблоком раздора стала отмена одного из спектаклей, в котором должен был участвовать народный артист РСФСР.

«Небольшая волна, возникшая с отменой спектакля, показала, что внутри театра совсем не спокойно, между труппой и руководством существует раскол, стена непонимания, которая только растет», — пишет MK.RU.

3 апреля должен был состояться спектакль «Где мы?..». Это единственная постановка, в которой Ширвиндт участвовал в качестве актера. Представление должно было состояться 3 апреля, однако этого не случилось ввиду смерти Ширвиндта 15 марта.

Заслуженный артист России Александр Олешко предложил руководству Театра сатиры не отменять спектакль, а провести памятный вечер с участием актеров постановки. По его задумке, труппа рассказывала бы, как ставилась пьеса, показали бы костюмы и поделились бы различными нюансами постановки. Однако новое руководство придерживалось противоположного мнения, поэтому предложение не приняли.

«Я просил не отменять спектакль 3 апреля. Хотел, чтобы была поставлена декорация, открылся занавес и на сцену вышли по возможности его участники: режиссер, костюмеры, гримеры, помощник режиссера, реквизиторы, художник, композитор. Сели и рассказали бы, как играли, репетировали, как создавался спектакль, как много было интересного, смешного и грустного. Чтобы на сцене, на вешалке висели сценические костюмы Александра Анатольевича. Чтобы на экране были показаны монологи Ширвиндта из спектакля, а мы их прокомментировали, ведь текст пьесы неоднократно переделывался. И чтобы в конце на экране был последний монолог Александра Анатольевича, которым он заканчивал спектакль», — написал Олешко.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Олешко

По мнению артиста, «это мог быть удивительный и прекрасный акт единения людей, которые чувствуют и понимают, что театр в эти дни, накануне своего 100-летия, прощается с ярчайшими страницами, которые вошли в историю».

MK.RU отмечает, что для Олешко спектакль «Где мы?..» — «глубоко личная история». Издание выяснило, что именно он принес в театр идею спектакля о старом клоуне, который оказался в сумасшедшем доме и встретил там товарищей по несчастью. Именно Олешко нашел автора пьесы и режиссера Родиона Овчинникова, а затем уговорил Ширвиндта участвовать в постановке. Сам артист стал соавтором монологов. Олешко занял позицию едва ли не неофициального продюсера проекта.

В администрации культурного учреждения после поднявшейся волны сообщили, что памятный вечер готовится на 19 июля, когда Ширвиндту исполнилось бы 90 лет. При этом сами артисты узнали об этом не напрямую, а после публикации на сайте театра.

«Нас о том, что уже готовится вечер, никто не информирует, никто не привлекает. Да никто и не готовится, а все будет сделано так, как делается у нас в последнее время — за пять дней до самого вечера», — сетуют собеседники издания.

Что будет с Театром сатиры после смерти Ширвиндта

Народная артистка России Алена Яковлева рассказала NEWS.ru, что труппа Московского академического театра сатиры должна двигаться дальше после смерти президента учреждения, поскольку у них нет другого выхода. По ее словам, с уходом художественного руководителя необходимо смириться и продолжать заниматься делом.

«А у нас есть какой-то другой выход? У нас нет выхода. Мы должны двигаться дальше, это жизнь: потери, приобретения. С этим надо смириться и жить дальше, и заниматься делом», — сказала Яковлева.

Актриса добавила, что в Театре сатиры служили невероятные артисты: Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Спартак Мишулин и многие кумиры СССР. Она подчеркнула, что был период, когда люди занимали место в очереди перед театром с ночи, чтобы купить билеты на спектакли. Яковлева назвала Театр сатиры уникальным учреждением.

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