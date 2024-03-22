Назаров соскучился по Москве. Ждут ли его Хабенский и зрители?

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Дмитрий Назаров

Уехавший за границу народный артист РФ Дмитрий Назаров заявил, что скучает по родине. Ждут ли его в Москве зрители и художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский?

Вернется ли Назаров в Россию

Перебравшийся в Канны Назаров заявил, что вместе с женой Ольгой Васильевой играет в театре и гастролирует с авторским спектаклем. Несмотря на то что пара обустроилась за рубежом, время от времени они скучают по жизни в России.

«Я люблю Москву. Даже несколько скучаю по каким-то уголкам. Я коренной москвич, люблю свой город и очень люблю Канны, где мы сейчас живем. Всю эту атмосферу: справа горы, слева море, сверху солнце, синее небо», — разоткровенничался актер в беседе с Николаем Левшицем.

Он добавил, что не нуждается в чьей-либо материальной помощи и не жалуется на отсутствие денег. Назаров возмутился, что после отъезда его стали критиковать и считать никому не нужным.

«Когда мы уехали, все кричали: „Они побираются, живут в Израиле на раскладушке у знакомых. Бросили родину и вас уже забыли, а там вы никому не нужны“. Зачем они так говорят? Смешно и противно!» — заявил актер.

Тем не менее вероятность возвращения артиста в Россию исключать не стоит. Доходы Назарова после переезда за границу сократились. В России он мог получать за один день съемок 200 тысяч рублей. За границей на его концерты приходит мало зрителей — актер готовился давать спектакли в Латвии, но выступления были отменены из-за нераспроданных билетов.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Дмитрий Назаров

Ждут ли Назарова в России

После ухода из МХТ им. Чехова и отъезда из России Назаров и Васильева лишились друзей и теплых отношений с коллегами. По признанию актера, от звездной четы отвернулись люди, которые считались близкими. Да и сами звезды отказались от друзей, которые не уезжают ради карьеры. Таких Назаров и Васильева считают нерукопожатными.

«Со всеми, кто остался в театре, мы и сами не общаемся. Мы против карьеристов любой ценой. Есть несколько человек, которые тоже хотят уехать, но они скрывают это во имя карьеры. С такими мы не дружим, они стали для нас нерукопожатными», — заявил Назаров.

Среди российских звезд, оставшихся в РФ, есть те, кто считает Назарова предателем. Ведущая и актриса Алла Довлатова недавно заявила, что ей горько и обидно за людей, которые любили актера и «голосовали рублем» за него.

«Очень горько, больно, обидно. Обидно за тех людей, которые любили Дмитрия как артиста. <...> Артист без зрителя — это ноль, пустое место», — сказала Довлатова в шоу «Сорян, это пранк».

По мнению актрисы, россияне буквально выкормили Назарова. Артистка пристыдила коллегу за то, что его любили поклонницы, чьи близкие сейчас находятся на линии фронта.

«Он не понимает, что, если бы не эта страна, не этот народ, он был бы ничто. Безусловно, может, он там заработает, а сколько платят предателям за то, что они на Россию всякую чепуху несут? За вранье платят, а за правду никто не заплатит», — добавила Довлатова.

Назаров вызывает у Довлатовой лишь жалость. Она призвала вычеркнуть его из жизни страны и истории ее культуры.

«Его надо вычеркнуть, потому что он — предатель Родины. Был у него шанс, может быть, войти как актеру в историю нашей страны», — отметила Довлатова.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Дмитрий Назаров

Что говорил Хабенский о возвращении Назарова

Пользователи Сети надеются, что однажды артист вернется на сцену МХТ, однако худрук театра отверг такую возможность. Хабенский в рамках вечера «Художественный разговор с художественным руководителем» рассказал, что Назаров «пока не просился» назад.

«Нет, не могу [закрыть глаза на уехавших]. Мой маленький жизненный опыт подсказывает, что тот, кто предал однажды, к этому обязательно еще вернется», — цитировал Хабенского StarHit.

После начала СВО актер завел YouTube-канал и стал публиковать материалы с критикой российских властей. Около полугода деятельность артиста оставалась незамеченной, он продолжал играть в Москве в спектаклях, сниматься в кино и рекламе, озвучивать мультфильмы.

В январе 2023 года Хабенский уволил из театра и Назарова, и его супругу, которые осудили проведение спецоперации. Актер заявил, что худрук был вынужден пойти на такую меру ради получения брони на артистов театра. Васильева и Назаров написали заявления об уходе по собственному желанию.

Со временем актер изменил свое мнение. Назаров заявил, что Хабенский уволил его из-за политических высказываний. Актер предположил, что его ситуация должна была показать другим артистам, как санкции могут быть применены к любому человеку вне зависимости от его статуса.

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