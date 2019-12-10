https://static.news.ru/photo/d28b2482-1aa4-11ea-9063-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: АГН «Москва»

Певица Наташа Королёва записала песню для праздничного шоу «Тайна новогодней звезды» с участием артистов Росгосцирка и звёзд эстрады. Автором трека стал композитор Алексей Гарнизов.

По сюжету представления Снежная королева в гневе разбивает новогоднюю звезду, её осколки разлетаются по всему миру, и герои сказки отправляются их искать. Шоу задумано как мюзикл с элементами эквилибристики, жонглирования, клоунады, цирковыми животными и спецэффектами, сообщили в пресс-службе Росгосцирка.

Премьеру представят в Московском цирке Никулина. Новогодние шоу будут показывать с 13 декабря по 12 января.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Главном управлении МЧС России по Москве поделились рекомендациями, как правильно украсить новогоднюю ёлку и предотвратить её возгорание. Главное правило — не украшать ёлку легковоспламеняющимися игрушками, свечами, ватой и бумагой.