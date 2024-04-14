Наталия Орейро уехала из России? Что случилось, изменила ли позицию

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Наталия Орейро

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро уехала из России. Почему она приняла такое решение, что говорила об РФ?

Почему Орейро уехала из России

18 марта Telegram-канал Mash сообщил, что звезда 1990-х тайно приехала в Москву. По информации журналистов, она добралась на «Сапсане» из Санкт-Петербурга, где снималась в новогоднем российском фэнтези «Письмо Деду Морозу». Она должна была сыграть в эпизоде с исполнением желания главного героя. Партнерами Орейро по съемкам в сказочной ленте стали Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.

По информации Mash, актриса проследовала маршрутом Уругвай — Санкт-Петербург — Москва. При этом приезд знаменитости тщательно скрывали, поэтому лицо Орейро было замотано шарфом, она шла в окружении охранников и почти сразу села в черный Mercedes.

14 апреля стало известно, что Орейро уехала из России. Mash сообщает, что съемки ее сцен в фильме «Письмо к Деду Морозу» в Подмосковье закончились. По информации канала, финальной локацией проекта с актрисой стала усадьба Ивановское в Подольске.

«Почти месяц территория была огорожена, внутрь никого не пускали. Со слов участников съемочной группы, после трагедии 22 марта режим работы изменился. Смены стали длиннее, съемки закончили досрочно. Сама Наталья отменила поездки по России и в своих соцсетях поддержала всех пострадавших от теракта», — отмечает канал.

Отмечается, что за время, проведенное в России, Орейро успела прокатиться на поезде по Карелии. Актрису заметили пассажиры фирменного ретропоезда «Рускеальский экспресс», следующего по маршруту Сортавала — горный парк «Рускеала» — Сортавала. Певица путешествовала инкогнито и попыталась замаскироваться при помощи темных очков и шляпы. Кроме того, поклонникам не разрешили с ней сфотографироваться.

Фото: Кардашов Антон/Агенство «Москва» Наталия Орейро

Что Орейро говорила о России

В ноябре 2021 года Орейро получила российский паспорт. Она прочитала текст присяги на двух языках — русском и испанском. Документ ей вручил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Российское гражданство артистке и ее сыну присвоил президент РФ Владимир Путин. Актриса назвала это большой честью.

«Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче. Большое спасибо! Я вас люблю», — говорила артистка в видеообращении на русском языке.

После начала спецоперации России Орейро опубликовала на своем сайте пост, написав «Нет войне» на русском и испанском языках на черном фоне. На своей странице в социальных сетях артистка выкладывала пост с рисунком, на котором изображены двое детей в цветах флагов России и Украины. Изображение сопровождалось надписью «Мы хотим мир» на русском и испанском языках

Осенью 2023 года сибирская правозащитная группа «Радетель» призывала лишить актрису российского гражданства. Члены общественной организации обратились в Генпрокуратуру и Министерство внутренних дел России. По мнению активистов, Орейро нарушила Конституцию России, в связи с чем должна понести наказание.

«Лица, приобретающие гражданство Российской Федерации, обязаны принести присягу гражданина Российской Федерации, в ходе которой торжественно клянутся соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, уважать культуру, историю и традиции России. Совершение публичных действий, направленных на пропаганду нетрадиционных отношений, нарушает положение Конституции и законодательства Российской Федерации», — говорится в обращении.

Причиной такого требования стало участие актрисы в ЛГБТ-параде (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в Аргентине. Артистка вышла на сцену с Bennettistas, BB ASUL, Diego Frenkel, Anita B Queen, Ángela Torres, а также диджеями Alan Fabulous и Fabián Jara.

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