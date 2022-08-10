«Настроен на победу»: рэпер Птаха о подготовке к поединку с Obe 1 Kanobe Рэпер Птаха заявил о намерении победить в поединке с Obe 1 Kanobe 17 августа

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Давид Нуриев / Птаха

Рэпер Давид Нуриев (Птаха) рассказал NEWS.ru о подготовке к поединку с рэпером Obe 1 Kanobe под эгидой промоушена «Наше дело», который состоится 17 августа. По его словам, бой пройдет по правилам бокса, а сам он проводит по две тренировки в день и «очень сильно» прибавил в выносливости, боксерских и прочих необходимых навыках. Представитель Нуриева отметила, что между музыкантами имеет место длительный конфликт.

Лагерь проходит отлично, съездил на сборы в Волгоградскую область. Там были тренировки три раза в день — три дня тренировок и один день отдыха и так 14 дней. Настрой отличный, двигаемся по плану. <...> Не буду оценивать соперника в подобной ситуации, мы не знаем, как проходил у него лагерь. Это игра в темную, но я настроен на победу, — подчеркнул Птаха.

Он уточнил, что полной гарантии победы дать никто не может, поскольку «это слишком самоуверенно и высокомерно». В то же время рэпер отметил, что за время подготовки к бою стал ещё больше уважать спортсменов, назвав их работу «тяжелым хлебом» и выразив им уважение и благодарность за труд.

Мы, обычные люди, не понимаем, насколько сложно и тяжело готовиться к бою, — заключил он.

Ранее рэпер прокомментировал появление в Сети трейлеров фильма с названием «Брат-3», в котором он играет одну из ролей. Он заявил, что трейлеры представляют собой провокацию, которая привлекает внимание, а сам он не хотел бы, чтобы его рассматривали как альтернативу Сергею Бодрову-младшему, сыгравшему главную роль в двух первых фильмах.

Птаха выразил уверенность в том, что фильм будет интересен для зрителя, а обсуждать картину, которая находится на стадии съемок, «тупо и безнравственно». Он также призвал не ориентироваться на дилогию Алексея Балабанова, подчеркнув, что сценарий новой картины очень хорош, а ее режиссер не намерен подменять ни режиссера, ни ведущего актера фильмов Балабанова и испытывает огромное уважение к их работам. То же самое можно сказать и об участниках съемочной группы.