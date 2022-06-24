Настоящий антиквариат: кадры выставки «Царские подарки российских монархов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столовый сервиз из 78 предметов в русском стиле, исполненный Карлом Альбрехтом в 1879 году, на выставке «Царские подарки российских монархов»

В арт-кластере «Гостиный Двор» в залах новой антикварной галереи «Старинные подарки» открылась выставка «Царские подарки российских монархов». Она будет работать до 31 августа.

В экспозиции представлены раритетные, ранее неизвестные шедевры русского изобразительного и декоративно-прикладного искусства, которые были созданы по заказу монарших особ для преподнесения в дар. Уникальные произведения искусства находятся в частных петербургских и московских собраниях и экспонируются в рамках единой выставки впервые. Жемчужиной выставки станет мемориальный комод с вензелем императрицы Екатерины Великой и гербом Сибири.

Особенную часть экспозиции формируют подарки, выполненные по индивидуальным проектам. Таким является редкий столовый сервиз из 78 предметов в русском стиле, исполненный поставщиком императорского двора Карлом Альбрехтом в 1879 году. Внимания заслуживает и мемориальный картоньер 1860-х годов из Аничкова дворца, созданный по заказу будущего императора Александра III для своей супруги Марии Фёдоровны. Выполненный в стиле французских мебельщиков конца XVIII века в мастерской Фридриха Мельцера в Санкт-Петербурге, картоньер входил в состав большого кабинета Голубой гостиной — личных императорских покоев — и пользовался у Марии Фёдоровны особой любовью.

Вазы по заказу Николая II, фарфоровый чайный сервиз из 15 предметов для Николая I, золотые шахматы и многие другие подарки, ставшие настоящими произведениями искусства, — в галерее NEWS.ru.