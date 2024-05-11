Нашумевший сериал продлили на второй сезон Deadline: «Сёгун» продлили на второй сезон

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Руководство телеканала FX готовится продлить на второй сезон сериал «Сёгун», сообщает Deadline. Исполнитель главной роли и продюсер Хироюки Санада уже подписал контракт на возвращение к своим обязанностям, несмотря на то, что это не входило в его планы изначально.

Издание сообщает, что изначально «Сёгун» задумывался как мини-сериал и события романа-первоисточника Джеймса Клавелла заканчиваются в последней серии. Отмечается, что сценаристам предстоит работать «за пределами» книги с собственным материалом, вероятно, адаптируя его из реальных исторических событий, на которых был основано произведение.

Действие романа Клавелла и мини-сериала разворачивается в Японии XVI века. Английский штурман Джон Блэкторн (актер Космо Джарвис) терпит крушение и попадает в закрытую для европейцев Страну восходящего солнца. Ему и его команде грозит неминуемая смерть, но череда случайных событий помогает отсрочить казнь Блэкторна.

Постепенно важные японские князья и подвластные им самураи узнают у иностранца полезную для себя информацию о кораблестроении и ведении войны в море. Так англичанин проходит путь от пленника и варвара до полноправного самурая и правой руки борющегося за титул сёгуна князя Торанаги (Хироюки Санада).

Несмотря на то что зрители увидели в фильме «Игру престолов», режиссер сериала Джонатан ван Тюллекен предлагает сравнивать «Сёгуна» с «Наследниками» и «Карточным домиком». Ведь разговор в мире этой истории «так же опасен, как и насилие».