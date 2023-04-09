«Нашествие-2023»: где пройдет, кто выступит, новые правила, цена билетов

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Рок-фестиваль «Нашествие» состоится в 2023 году после трехлетнего перерыва, сообщили организаторы в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте». Где пройдет «Нашествие», кто из рок-музыкантов точно выступит, что за личные кабинеты должны с этого года оформлять все гости фестиваля, сколько стоят билеты и получится ли зажечь, как в предыдущие годы, — в материале NEWS.ru.

Где и когда пройдет «Нашествие» в 2023 году

Фестиваль «Нашествие» состоится 4–6 августа в Калужской области — в окрестностях деревни Митяево. Боровского района.

Каким будет «Нашествие-2023»

По словам директора «Нашествия-2023» Евгении Киселевой, к фестивалю готовились три года. Она добавила, что в 115 км от Москвы установят две сцены: главную и молодежную («для новых имен»).

«Главная сцена 4–6 августа традиционно станет точкой сборки всего фестиваля и местом выступления признанных звезд российской рок-музыки. Ну а молодежная сцена, как всегда, подарит зрителям новые имена», — рассказала Киселева.

Организаторы «Нашествия» обещают сохранить привычный формат, сложившийся за 20-летнию историю шоу: кроме музыки, посетителей ждут театр, кино, историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности.

Сколько стоят билеты на «Нашествие-2023», где их купить

Судя по информации на сайте «Нашествия», стоимость билетов варьируется от 2,3 тысячи рублей до 150 тысяч рублей.

Самый дорогой статус SUPER VIP дает право прохода в специальную лаунж-зону на балконе главной сцены, в закрытый шатер в ВИП-зоне с бесплатными напитками, в зону гримерных главной сцены. Однако за проживание, трансфер и место на стоянке придется платить отдельно.

Чем ВИП-зона отличается от FAN-зоны

Как рассказал заместитель директора фестиваля Владимир Антипов в эфире «Нашего радио», «ВИП-зона — отдельная зона с ночной программой, расширенной зоной развлечений, фудкортов».

Он напомнил, что доступ туда можно оформить, купив билет на сайте и оформив личный кабинет там же.

Все ли гости «Нашествия-2023» должны оформлять личный кабинет на сайте

По словам Антипова, с 2023 года все гости «Нашествия» должны зарегистрироваться на сайте фестиваля. После регистрации человек получает QR-код. Его надо сохранить в мобильном телефоне. Но организаторы советуют еще и распечатать код, так как «у каждого есть телефон, на поле все будут пытаться подключиться к сети, возможны перебои со связью».

«То, что мы сделали, должно сильно облегчить жизнь посетителям фестиваля. Личный кабинет — паспорт гостя фестиваля. Если раньше надо было покупать разные категории билетов, везти с собой, распечатывать, то теперь ничего этого нет. Постоянно можно апгрейдить, докупать услуги, не оплачивая новый билет полностью, а лишь оплачивая разницу. Теперь каждый гость может сам себе скомбинировать те зоны и опции, которые ему интересны. Можно это сделать, даже находясь на фестивале», — объяснил Владимир Антипов.

Будут ли билеты на «Нашествие», купленные на перенесенные фестивали, действовать в 2023 году

Антипов заверил, что «все билеты, которые были куплены на перенесенные фестивали (в 2020-м и 2021-м фестивали не удалось провести из-за пандемии, в 2022-м „Нашествие“ перенесли на фоне СВО и признания ряда артистов иноагентами. — NEWS.ru), сохраняют действие в том объеме, в котором это было в прошлые годы».

Но каждый билет с перенесенного фестиваля надо обязательно добавить в личный кабинет. В противном случае воспользоваться ими на «Нашествии» в 2023 году не получится.

Изменятся ли правила парковки на «Нашествии»

Раньше на один автомобиль выдавалось два парковочных браслета. В 2023 году правила останутся прежними. Однако с учетом новшеств, связанных с оформлением личного кабинета, гостям фестиваля надо обязательно определиться, кто водитель.

«Водитель первым добавляет билет на стоянку в свой личный кабинет. Второй гость добавляет этот же билет у себя и получает по нему многократный вход. А водитель получает еще и въезд на автомобиле», — уточнил Антипов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А если я еду на «Нашествие» с семьей, личный кабинет надо заводить на каждого?

Да, каждый гость старше 14 лет должен завести личный кабинет, используя email и свои данные.

Надо ли покупать билет на «Нашествие» детям до 14 лет

Если на момент входа на фестиваль ребенку не исполнилось 14 полных лет, он проходит на «Нашествие» бесплатно в сопровождении родителя. Но сопровождающий предварительно должен добавить ребенка в своем личном кабинете.

Какие артисты точно приедут или не приедут на «Нашествие»

В официальном сообществе и на сайте «Нашествия» список участников пока не указан. Но в разговоре с NEWS.ru свое участие в «Нашествии-2023» подтвердил лидер и солист рок-группы «7Б» Иван Демьян. Музыкант подчеркнул, что коллектив соскучился по фестивалю.

«Да, мы участвуем [в „Нашествии“]. Официально приглашены. И я, и ребята скучали по формату „Нашествия“. В основном программа у меня утверждается прямо в день выступления, такая у меня привычка. Есть мероприятия, когда заранее выбирают песни, отсылаешь организаторам плейлист, а они просят: такие, такие, такие. „Нашествие“ свободно в плане утверждения. Выйдем с лучшими хитами», — пообещал Демьян.

Фото: vk.com/demyan7b Иван Демьян

В комментарии для NEWS.ru солистка рок-группы «Слот» Дария Ставрович отметила, что на даты проведения «Нашествия» у нее запланирован поход в горы.

«Я в горы иду в эти даты. В Киргизии, скорее всего», — заявила Ставрович.

Готовность выступить на «Нашествии» выразил основатель и лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр. Рокер узнал о проведении фестиваля из разговора с NEWS.ru и пообещал приехать в Калужскую область в случае приглашения команды.

«От вас первый раз слышу. Пока еще не приглашали. Конечно, а почему нет, выступим, если пригласят. Хороший фестиваль. Продолжить фестиваль — дело хорошее, посмотрим заодно на новую площадку», — отметил Скляр.

По его словам, в последние годы в «Нашествии» участвует все больше молодых команд, для которых сделали отдельную, «более альтернативную сцену».

В беседе с NEWS.ru Александр Ф. Скляр посоветовал обратить внимание на коллектив Drummatix (Екатерина Бардыш). По его словам, проект должен быть на «Нашествии-2023».

«Я бы выделил его, это не очень молодой коллектив относительно, но очень мощный — Drummatix. Я абсолютно убежден, что они должны быть на „Нашествии“ и даже не на альтернативной сцене, а на главной. Среди всех молодых артистов, что я слышал в последнее время, они произвели на меня наибольшее впечатление», — признался музыкант.

Почему «Нашествию» придется выложиться на 200%

На организаторах «Нашествия-2023» лежит большая ответственность, чтобы не разочаровать поклонников возвращением после трехлетней паузы, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По словам эксперта, в последние годы волна популярности рок-музыки пошла на спад и организаторы «должны выложиться на 200%», чтобы подарить зрителям такие же эмоции, которые они испытывали 20 лет назад.

«Популярности нашему року добавили саундтреки к фильмам „Брат“ и „Брат-2“, тогда все на ушах стояли. <...> В последние годы я этого не наблюдал, плюс большой перерыв. На организаторах лежит большая ответственность, чтобы вернуться, чтобы был не блин комом, чтобы они выложились на 200%. Чтобы зрители приехали и сказали: „О, да! Это то самое „Нашествие“, которое мы любили 20 лет назад“», — подчеркнул Бабичев.

По мнению критика, в последние годы интерес к фестивалю стал угасать. Он считает, что пик «Нашествия» пришелся на 2000-е, когда было много ярких рок-хитов, а интернет еще не был так широко распространен и многие слушали музыку по радио.

Как выросла популярность «Нашествия» за 20 лет

Впервые «Нашествие» прошло в 1999-м в Москве в ДК «Горбунова», шоу посетили около четырех тысяч человек. В 2000-м фестиваль переехал на ипподром в подмосковном Раменском (100 тысяч посетителей). В 2019-м фест отгремел в деревне Большое Завидово (Конаковский район Тверской области). Количество зрителей оценивали в разные годы до 205 тысяч человек.